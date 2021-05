Joven en Culiacán podría ser Sofía Juarez de Washington secuestrada en 2003

La policía de Washington está investigando a una joven de 22 años de edad en México, quien asegura que fue secuestrada cuando era una niña.

Su caso se ha relacionado con el de Sofia Juarez de Washington, quien desapareció en 2003, cuando tenía solamente cuatro años de edad y cuyo caso conmocionó su comunidad de Kennewick, donde habitan solamente 81 mil personas.

La joven fue grabada en una plaza de Culiacán, México, quien fue entrevistada por el periodista Oscar Zazueta para el canal de YouTube, Aká y Allá.

"No estoy feliz porque tengo mucho en mi mente", expresó al ser cuestionada sobre su próximo cumpleaños.

"Honestamente, no me gusta mi cumpleaños. Me impacta cada vez que cumplo. Quiero decirle 'hola' a mi tia y a mi nana y quiero que vengan por mi, pues fui secuestrada", expresó.

Actualmente la policía continúa su investigación, pero de acuerdo a las fotografías que se han publicado en redes sociales, la joven de Culiacán tiene algunas similitudes faciales con la menor de Washington.