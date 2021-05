Laisha Wilkins exhibe a simpatizantes de Morena agrediéndola

La actriz mexicana Laisha Wilkins denunció una agresión este viernes por sujetos que colocaban propaganda de Morena en las calles de la alcaldía Cuauhtémoc.

Ver más: Lilly Téllez exige a Morena entregar al agresor de la actriz Laisha Wilkins

La conductora compartió en sus redes sociales dos clips en donde evidencia ser víctima de golpes luego de increpar a un hombre y una mujer, quienes pegaban afiches de la candidata Dolores Padierna sobre los de su adversaria Sandra Cuevas, de la coalición del PRI, PAN y PRD.

"¿Ustedes son de Morena? ¿De Dolores Padierna? Supongo, ¿No? Oigan, no hagan eso, eso es delito. Aquí los estoy grabando", se escucha en el primer video antes de que Wilkins sea agredida.

Aquí evidencia golpes... pic.twitter.com/tt0D1POTk5 — Lai Reina de Dinamarca Latam (@laishawilkins) May 7, 2021

En su publicación de Twitter, la conductora especificó que el incidente sucedió en la colonia Roma, donde detalló que el sujeto, quien además de los carteles, no portaba indumentaria del partido, la golpeó y pateó antes de que la gente se acercara a pararlo.

"Por favor si alguien lo conoce denme el nombre lo quiero denunciar. Me fui de ahí porque estaba muy agresivo. Incluso ya me había ido y me buscó para seguirme golpeando", escribió.

En tanto, en respuesta a la denuncia, Dolores Padierna salió a aclarar que el sujeto que fue grabado agrediendo a la actriz no pertenece a su equipo de campaña.

Además, ofreció su ayuda para encontrarlo y brindar apoyo en caso de que Laisha Wilkins decida presentar una denuncia formal.

"Estuve revisando con mi equipo de campaña y al parecer ese personaje que tu muestras, efectivamente no nos representa, ni trabaja con nosotros.

"Colaboraremos contigo para dar con el responsable y te brindaremos todo el apoyo en caso de que decidas presentar formal denuncia. Quedo a tus órdenes", finalizó.

También se sumó a esta respuesta la secretaria general del partido a nivel nacional, Citlalli Hernández, quien expuso que los brigadistas de Morena traen chaleco y "no se ponen a pegar así la propaganda. Qué bien que Dolores ya verificó que no esté en su equipo".