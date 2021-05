¿Quién interpretará a 'Lady Dimitrescu' en Resident Evil Village?

Los movimientos del aclamado personaje y la tenebrosa voz, han hecho que los fans de la franquicia se cuestionen quién está detrás de ella y por eso, aquí te la presentaremos.

Se trata de Maggie Robertson, una actriz certificada como Actriz Clásica de la Academia de música y Arte Dramático de Londres (LAMDA) y ha sido reconocida por su participación en múltiples filmes independientes.

"Así que finalmente nos conocemos... Emocionados de finalmente anunciar que yo era el artista de captura de voz en off y performance detrás de nuestra querida Lady Dimitrescu en Resident Evil Village. Es un gran honor ser parte de este videojuego y dar vida a este enorme personaje", compartió Maggie en su Twitter personal.

“So we finally meet...” THRILLED to finally announce I was the voiceover and performance capture artist behind our beloved Lady Dimitrescu in Resident Evil Village. Such an honor to be a part of this video game and bring this (ehem) huge character to life.

