Buscan a la mujer agredida en presentación

Después de que se hizo viral un video en el que una de sus seguidoras fue empujada por los guardias de seguridad de un evento, el dueto proveniente de Coahuila, Los Dos Carnales, ya está buscando a la mujer.

Poncho e Imanol Quezada, intérpretes de corridos, aclaran que, además, el personal que la agredió no era de ellos pero a raíz del incidente ya tienen su propio equipo.

"Para empezar la seguridad no era de nosotros, estaba contratada por el recinto, por el lugar del evento, nosotros no contamos con seguridad privada. Es raro, el video se hizo muy viral y ni siquiera somos nosotros quienes empujan a la muchacha", comenta Poncho.

"Nosotros íbamos en nuestro rollo, no sé si la gente sepa pero cuando uno va a salir al escenario lleva puestos unos audífonos donde yo no escucho nada nada más que lo que va a pasar arriba del escenario", detalla.

Los intérpretes de "Vida ventajosa" lamentan que se hiciera viral esa parte de la presentación porque aseguran que siempre al final de sus conciertos se queda afuera y se toman fotos con toda la gente y ese día también lo hicieron.

"Dicen que yo sí vi pero la verdad no. Lamentablemente se hizo muy viral pero lo cortaron, no se hizo viral cuando llegan y le pegan a Imanol en la espalda, son como estrategias para hacer quedar mal al grupo pero la verdad nosotros y la gente que es fan y nos conoce saben el tipo de persona que nosotros", señala Poncho Quezada.

"La verdad es que dicen que se nos subió. Es pura mentira, nosotros seguimos siendo los mismos, incluso estamos trabajando en buscar a la muchacha, la vamos a invitar a comer, la vamos a llevar a un evento, queremos platicar con ella, queremos que ella explique también lo que pasó, que dé su punto de vista", comenta.

Los músicos explican que son vistos como los representantes del pueblo y por eso entienden que mucha gente se sacó de onda. En el marco musical hoy estrenan el disco "Boleros de hoy" género que consideran que hace falta ver más. Además preparan un próximo disco de corridos.

El próximo 11 de mayo estrenarán también su participación en el programa Ke buen palomazo que podrá verse por el canal de Twitch de Amazon Music y por la aplicación Amazon Music en el que cantaron algunos temas y hablaron sobre sus inicios trabajando de payasitos y en los camiones.

Ante las críticas recalcan que no se les ha subido la fama pues además como intérpretes del regional mexicano se dicen cercanos al pueblo. "A mí me da mucha risa cuando dicen que se nos subió o que ya no somos los mismos, la gente que en realidad nos conoce y sabe la calidad de persona que nosotros somos, somos de la raza, seguimos viviendo en el rancho, obviamente pues ya trae uno un carrito pero uno le echa ganas, ha trabajado 14 años de su vida para tener algo, poder llevar algo a nuestra casa".