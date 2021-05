Omite tesorera de Torreón comparecer ante Contraloría

La titular de Tesorería de Torreón, Mayela Ramírez, omitió comparecer ante la Comisión de Contraloría y a la que fue convocada previamente; ediles buscaban explicación detallada respecto a las observaciones por más de 300 millones de pesos que le fueron realizadas al ejercicio de 2019 de la presente administración.

Fue en punto de las 11:00 horas de ayer que inició la reunión entre los regidores, regidoras y síndicas; sin embargo, sobre la mesa estaba un documento con el justificante de la tesorera para no acudir al encuentro, argumentó que una explicación ante los ediles podría "vulnerar" el proceso aclaratorio que ya se lleva a cabo sobre las observaciones ante la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Coahuila.

No obstante, se generó molestia entre los regidores de oposición y la síndica de vigilancia, Dulce Pereda, quien catalogó la actitud de la funcionaria municipal como "irresponsable".

"Mandó un oficio muy simpático donde dice que no se presenta porque no quiere 'vulnerar' el proceso que está siguiendo ahorita el juicio con la Auditoría Superior, que yo no entiendo cuál es la vulnerabilidad de esta situación", indicó Pereda.

También el regidor de Morena, Ignacio Corona, se dijo "decepcionado" de la actitud de Mayela Ramírez, de quien afirmó "ha perdido el piso y más cuando es responsable del gasto público… En lugar de estar escondida hubiera ido hoy (ayer) a la Comisión de Contraloría, está obligada por ley a darle explicaciones a la ciudadanía y nosotros somos ese medio".

Corona además presentó una propuesta para citar ante Cabildo al titular de la Contraloría, Juan Caros Álvarez, esto con fundamento en el Artículo 132 del Código Municipal para el Estado de Coahuila.

Por su parte, ediles de minoría de la fracción del PAN reclamaron a la oposición por realizar los señalamientos contra la administración a forma de espectáculo mediático.

Fue el caso de la síndica Sandra Mijares, quien recriminó que se realicen tales señalamientos y de una forma tan notoria "después de tres años… Yo sí hago las indicaciones en tiempo y forma, no tres años después".

También el regidor de Acción Nacional, Eduardo González, reclamó por la trascendencia mediática que han tenido las objeciones de la oposición en las últimas semanas y en la misma comisión, dijo que "la verdad es que sí es un show… Es puro show y todos lo saben".

Al final los ediles de mayoría opositora aprobaron por realizar un nuevo citarorio para la tesorera Mayela Ramírez, además de aprobaron que se pida al contralor un informe ante el pleno del Cabildo en las próximas semanas.