Para Coldplay el límite no es el cielo

Coldplay, banda británica que logra sorprender a sus fanáticos con cada entrega discográfica (tanto para bien como para mal), el día de ayer lanzó su nuevo sencillo, Higher Power, que formará parte de su próximo álbum; sin embargo, este llegó lleno de sorpresas.

De entrada, uno de los aspectos más sorpresivos fue el sonido y ritmo de la melodía. Coldplay se ha caracterizado por ofrecer diferentes matices dentro de cada uno de sus álbumes, aunque los característicos ritmos frescos britpop se mantienen presentes; sin embargo, en esta ocasión el material contrasta enteramente con la línea que mantuvieron durante su último álbum, Everyday Life, lanzado en el año 2019, caracterizado por mantener sonidos que apelan a la melancolía y nostalgia.

FUERA DE ESTE MUNDO

En Higher Power, sonidos pegadizos y sintetizados que dan un toque "estelar" son justificados dado que buscaron llevar el material más allá de la Tierra, y lo consiguieron. El astronauta francés Thomas Pesquet fue el primero en disfrutar de dicha melodía por medio de una transmisión en vivo con la Estación Espacial Internacional, quien, de paso, les enseñó su vista desde la nave, mostrándoles a los integrantes de Coldplay aquello que se encontraba frente a sus ojos al momento de dicha revelación.

Aunque la banda ha acompañado su nuevo sencillo con una estética y color que recuerdan a la era del álbum A Head Full of Dreams, del año 2015 (y ahora el peor recibido por los fanáticos), en esta edición se encuentran presentes las fieles características que acompañan la discografía de la banda, recordando que en el año 2015 fueron duramente criticados por jugar con las "tendencias" que se encontraban latentes al momento.

En su cuenta de Twitter, la banda mencionó que Higher Power es una canción que llegó por medio de un pequeño teclado sobre el lavabo del baño a principios del año 2020, producida por Max Martin.

La historia detrás de la melodía, según la letra que acompaña a esta, relata el sentir de un sujeto pidiendo llegar "más alto", metafóricamente hablando, en momentos donde se siente del todo "bien"; sin embargo, esto conecta con su primer escucha, dado que sí, se encontraba en lo "alto".

Por su lado, fanáticos a través de redes sociales han manifestado un buen recibimiento de la canción Higher Power, en parte por la grandeza que marcó el estreno.

EN BÚSQUEDA DE LA GRANDEZA

Si hay algo que ha marcado la carrera de la banda británica a lo largo de su carrera, han sido los momentos en los que buscaron llegar lejos dándoles a sus fanáticos algunos de los mejores momentos de su carrera.

Celebrando el gran momento de la banda el día de ayer, te presentamos un top 5 de algunos de los momentos memorables de la agrupación.

LANZAMIENTO DE 'PARACHUTES'

Con cabello largo y una vestimenta que gritaba "chico alternativo de los 2000", justo al inicio de la década, Chris Martin y el resto de la banda se embarcan en la experiencia de sus vidas con la llegada de su álbum debut Parachutes, que llegaría a marcar la historia de la música como se conocía hasta el momento.

El material, con influencias de Radiohead, logró un sonido britpop melódico acompañado de letras que desafiaban el entendimiento del espectador. Canciones como Don't panic y Yellow se convirtieron en himnos referentes de la cultura pop.

PRESENTACIÓN EN EL SUPER BOWL DEL AÑO 2016

Si bien este es uno de los momentos de la banda que más dividió opiniones entre fanáticos, tanto de la banda como del deporte, lo cierto es que fue un momento decisivo en su carrera.

La banda ha ido cambiando su sonido con el paso de los años; sin embargo, luego de dicha presentación, y junto a su álbum del año 2015, la banda se vio en una brecha donde internautas los calificaron como una "caducada". Fueron duramente criticados por haber recurrido a los sonidos que caracterizaron ese año, dejando de lado lo que los caracterizaba a ellos.

Luego de esto (y de dejar pasar un par de años para su recuperación), el siguiente álbum de la banda no solo encantó a los fanáticos, sino que también fue nominado por los premios Grammy como uno de los mejores del año.

CHRIS MARTIN INTERPRETA DON'T LOOK BACK IN ANGER

En el año 2017, durante un concierto de la cantante Ariana Grande, llegó lo que se conocería como el Atentado de Manchester 2017, donde se registraron 23 muertes. Luego de esto, la cantante y más intérpretes dieron lugar a One Love Manchester, un evento donde se recaudarían fondos para ayudar a las familias afectadas.

Uno de los momentos que marcaron el evento, y la historia de la música, fue la interpretación de Chris Martin (líder de Coldplay) y la cantante Ariana de la canción Don't look back in anger de la banda británica Oasis. La conmoción de los espectadores se hizo presente, siendo uno de los más recordados por la audiencia.

NACIMIENTO DE UN HIMNO

Aunque la discografía de Coldplay está plagada de canciones que se convirtieron en himnos, en el 2008 llegaría el que los llevaría a convertirse en una de las bandas con mayor fuerza e influencia en la música. Viva la vida, sencillo del álbum Viva la Vida or Death and All His Friends, se volvió un referente mundial, además de ser el responsable de las ventas del álbum, convirtiéndose en el más vendido de la historia en ventas digitales pagadas, con más de un millón 300,000 ventas solo en los Estados Unidos.

También fue el más vendido del 2008, superando los 6.6 millones de copias, y en el año 2009 quedó entre los tres álbumes más vendidos, con 1.5 millones de copias.

FIX YOU

En el año 2005, Fix you (quizá la canción más exitosa de la agrupación) se volvió un referente en el mundo dada su emotividad y los performances que la acompañaban. Dicha canción llegó con el álbum X&Y, tercero de estudio y que ha sido catalogado por diversos medios musicales como "uno de los mejores de la década de los 2000".