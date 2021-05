Segunda ola afecta a sanitarios argentinos

La segunda ola de la pandemia de coronavirus lleva semanas instalada en Argentina, donde se contabilizan más contagios y muertes que un año atrás, mientras el servicio sanitario se acerca al límite pese a la ampliación de instalaciones, que no vino acompañada de más profesionales.

Luis Sarotto es el presidente de la Asociación Médica del Hospital de Clínicas, en Buenos Aires, y relató a Efe el esfuerzo que el sistema hizo para equiparse con más unidades de terapia intensiva y sus respectivos respiradores, claves para tratar los casos graves de covid-19, aunque tras esta mejora, ahora el déficit es humano.

"Este año, a diferencia del año pasado, ya tenemos el equipo, pero no tenemos la gente, y el recurso humano es lo más difícil de conseguir. (...) La gran deficiencia es que tenés la cama, el respirador, se cuentan como camas viables, pero no está ni el enfermero capacitado ni el médico que los atiende", afirmó.

Según los últimos datos oficiales, la ocupación de unidades de terapia intensiva es del 68.2 % a nivel nacional, y del 75.9 % en Buenos Aires y su populosa área metropolitana, aunque Sarotto matiza estos datos.

"Hace 15 días me sonaba el teléfono a cada rato diciéndome que estaban en una camilla necesitando oxígeno, que no había camas en todo Buenos Aires. Computan camas, porque está la cama libre, tiene un respirador, pero no está ni el enfermero, ni el kinesiólogo, ni la mucama, ni el médico que la atienda, entonces son camas falsas, son camas no operativas", agregó.

Pese a las adversidades, los profesionales siguen poniendo el cuerpo para frenar la pandemia.

Los sanitarios llevan meses reclamando mejoras en sus salarios, además de otros beneficios, que fueron el eje de las protestas y manifestaciones que realizaron en las calles de Buenos Aires.