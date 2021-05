Murray en el cine de oro mexicano Lagunero tiene nuevo sencillo en las calles

Muere el actor argentino Guillermo Murray, víctima de un choque séptico. Tenía 93 años. Su hijo, el también histrión Rodrigo Murray, había contado que desde hace años su padre atravesaba por una etapa de demencia senil.

El originario de Colón, Argentina, debutó en el cine mexicano con la película "El mundo de los vampiros", en 1960, y se quedó a radicar en el país desde entonces.

Murray pertenece a la Época de Oro del cine argentino, si bien en México tuvo un gran éxito, como sucedió con su participación en la telenovela "La leona" (1961).

Rodrigo Murray declaró en 2017 que la salud de su padre estaba decayendo.

"Cumplió 90 años el 15 de junio y va sábados y domingos a nadar al club y sí, se le patina a veces la chancla. Tiene demencia senil, que es una de las 90 enfermedades que existen, pero sí voy a estar como él cuando cumpla 90", declaró en esa ocasión.

El medio del espectáculo lamentó la muerte del histrión.

El rapero Daoner no ha dejado de trabajar y ha lanzado Breve, su último sencillo musical, donde aborda la brevedad de la vida y realiza reflexiones en torno al tema.

"Más que introspectivo, es compartir esa luz con la gente que realmente no se encuentra, no se halla, que no tiene las herramientas para salir adelante porque su entorno no lo permite y creo que Breve te regala eso: darte cuenta de que la vida pasa en un instante y que debes de aprovechar cada instante, cada segundo".

Con una duración de casi tres minutos, la pieza musical cuenta con la producción de Ese-O y en YouTube ya se puede apreciar un audiovisual filmado en las playas de Tulum, Quintana Roo.

"Lo escribí aprovechando la cuarentena, encerrado en mi casa, con mi familia. Fue producido por el señor Ese-O en Ciudad de México y lo grabé en La Oreja Estudios, en Rosarito, Baja California".

El lagunero también busca animar a sus escuchas, para que logren construirse como la persona que quieren ser, con el fin de lograr sus sueños y vivir en el presente, que es donde todo está y sucede. El tema ya se puede escuchar en todas las plataformas digitales.

"Lo hice pensando en mis días grises para nunca más volver a olvidar que la vida es un regalo y tenemos que disfrutarlo".