Atlas recibe en el estadio Jalisco a Club Tigres

Los Zorros del Atlas reciben hoy a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León en duelo de la reclasificación con el sueño de avanzar para seguir en la búsqueda del campeonato.

Atlas ubicado en la séptima posición con 25 unidades recibe en partido único a los felinos en el estadio Jalisco. Los Tigres sumaron 23 unidades para terminar décimos.

De cara al duelo de hoy, el director técnico del Atlas, Diego Cocca dijo que el Atlas puede "soñar" en grande.

"Como no se va a poder soñar, no consigo el futbol sin soñar, sin animarse a crecer, este equipo ha dado muestras de que se puede soñar y la gente también lo siente así, si logramos esa sinergia con ellos que nos vienen a apoyar, yo no tengo duda de que mi equipo saldrá a ganar y a soñar, es la seguridad que le podemos dar a la gente", comentó el argentino.

Por su parte, los Tigres llegan a el repechaje luego de empatar con las Chivas sin anotaciones y con la noticia de que Ricardo Ferreti ya no seguirá en el banquillo para el siguiente torneo.

Noticia que puede no ser bien tomada por los jugadores, un desmotivante, pero también podría ser que sea motivo de cerrar el ciclo con un campeonato.

Atlas espera a los Tigres con plantel completo, no tiene lesionados, ni suspendidos la duda será si sale con Julio Furch o Milton Caraglio en el eje de ataque.

Ricardo Ferretti ya no piensa en Tigres a futuro.

Señaló que solo le interesa su presente y el presente el llevar al equipo lo más alto que pueda, dejando los sentimentalismos detrás: "Siempre dije que a Tigres no lo dejaría. Lo único que quiero es lo que sigue de aquí hasta donde lleguemos".