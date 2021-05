Nombran a delegado de Transporte en La Laguna

Nuevos cambios se anunciaron en el Gobierno del estado de Durango. Ahora Roberto Handam Huereca toma las riendas de la delegación de Transporte tras la salida de Armando Ramírez Barley, quien se sumó a las filas de la Secretaría General de Gobierno como director de Gobernación.

Ayer el subsecretario de Gobierno en la región Laguna, Owaldo Saltibáñez, presentó al nuevo funcionario estatal, quien aseguró cuenta con amplia trayectoria en el tema de Transporte.

"Roberto nos estará apoyando en el tema de transporte en La Laguna… es una persona que conoce bien el tema", dijo Santibáñez.

Handam, quien fuera director de Tránsito y Vialidad en Gómez Palacio, comentó que se encuentran en el proceso de entrega-recepción, pero al concluirlo iniciarán los operativos y la vigilancia que se requiere para detectar vehículos de transporte público que circulen con placas sobrepuestas.

"Lo que tengo entendido es que se regularizó mucho con el canje de placas que se realizó en este sexenio, se modernizó el tema y veo que ese mecanismo que usaban sí ha bajado bastante (el delito de placas sobrepuestas). Ahorita vamos a darnos a la tarea de seguir detectando vehículos que anden irregulares y sacarlos de circulación", adelantó.

Otro de los temas que se revisarán, dijo, es el de los llamados "moches" a los inspectores, por lo que aseguró que los acompañará en sus recorridos.

"Somos nueve inspectores, de hecho yo me voy a operar con ellos para darme cuenta de la situación, voy a andar trabajando junto con ellos para darme la tarea de ver todos los puntos. Hay muchas quejas que llegan, la gente chismea, por lo que mucho vamos a darnos cuenta quien sí y quien no está haciendo la labor", dijo el funcionario del estado.

En cuanto al tema de las plataformas de transporte, que en la región aún no están permitidas, el subsecretario de Gobierno dijo que entre los planes de la delegación está el que los taxistas cuenten con su propio sistema.

"No se descarta también invitar a los taxistas a ayudar a hacer una plataforma mediante una aplicación para que entren en esta dinámica porque sabemos que el mercado hay para todos, hay personas que no se les da el uso de un celular para pedir el servicio de taxi y prefieren hacerlo de una forma cotidiana o tradicional, en una esquina", explicó Santibáñez. Por lo pronto, dijo, no hay operativos en ese sentido.