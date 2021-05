Se queda quien tiene el contacto: Yoss Stop al no quedar como Michelle en Luis Miguel

Una vez más la youtuber, Yoss Hoffman, mejor conocida como Yoss Stop, volvió a ser blanco de críticas al compartir su experiencia en la serie Luis Miguel de Netflix.

Todo lo narró durante un video donde cuenta las peores experiencias que ha tenido durante castings de actuación en diferentes proyectos.

En algún punto del video, Yoss llega a la serie de Luis Miguel, en la cual supuestamente la invitaron para interpretar a Michelle Salas, hija del cantante.

“Literal, yo no lo busqué, me buscaron, me mandaron un correo de Netflix y me pidieron que les mandara un casting grabado para interpretar a la hija de Luis Miguel, entonces dije ‘sí chido, chido, lo mando”, contó.

Compartió que la compañía no dio seguimiento a su casting y que al ver quién había sido seleccionada para interpretar a la modelo e influencer, 'entendió todo'.

Aseguró que todo tuvo sentido cuando vio que se trataba de Macarena Achanga, quien no se parece a Michelle, pero es novia de Juanpa Zurita, quien interpreta al hermano del 'Sol' y gran amiga de Diego Boneta, quien da vida al propio Luis Miguel.

“No es porque sea la novia de Juanpa, no creo que ahí Juanpa tenga mucho poder de decisión, sino que es mucha causalidad, es novia de Juanpa, amiga de Diego Boneta y cosas por el estilo que dices ‘wey, qué raro’”, acentuó.