'A nadie le importa si sufrí violencia', dice César Bono

Esquivo y después molesto, el actor César Bono evitó dar más declaraciones sobre su separación de Patricia Castro y de la violencia verbal que dijo haber sufrido al final de la relación; esto sucedió después de la develación de placa por las 400 representaciones de la obra "Toc Toc" la noche del jueves.

"¿Están preocupados si hubo violencia entre Patricia Castro y yo? Porque si hacen una encuesta en la calle, serían los únicos preocupados, a nadie le importa Patricia Castro y César Bono, abusados, hablen de cosas serias", fue la respuesta del actor al cuestionarlo sobre una de las razones de su divorcio.

También negó que sus hijos (César y Leonardo) estuvieran molestos por lo que ha dicho a los medios, como lo aseguró su segunda exesposa en el programa De primera mano.

"Yo con mis hijos me llevo de maravilla, hoy hablé de los cuatro con tres, ni ellos están molestos, ni yo con ellos (y mandó un mensaje a su expareja) gracias Patricia por dos hijos que me diste, a los cuales adoro con mi alma".

La semana pasada el actor César Bono declaró a la cámara del programa Sale el Sol, que está pandemia había afectado a tal grado su matrimonio, que la separación de su esposa debía ser algo inminente.

"Hubo obstáculos que no pasamos y cuando no pasas un obstáculo cae uno en tonterías, en violencia… violencia verbal que a fin de cuentas es lo mismo que te de un golpe con el bastón o que te diga algo que te ofenda a ti o a tu familia", dijo César Bono en esa ocasión y que días más tarde Patricia Castro desmintió a través de un comunicado.

Toc Toc estuvo de fiesta

Con la presencia de Mariana Garza, Lorena de la Garza, César Bono y Faisy como padrinos, se develó la noche de ayer la placa por 400 representaciones de la obra "Toc Toc", en el Teatro Fernando Soler, que tuvo casi su 30% de aforo ocupado.

"Esta es una pequeña gran obra que pudo, hace 10 años que la estrenamos, siempre nos gustó mucho pero nunca nos imaginamos lo importante que iba a ser para la historia de Mejor Teatro. Hemos logrado recorrer el mundo con esta obra y lo vamos a seguir haciendo", expresó el productor Morris Gilbert.

Mariana Garza señaló que la develación de esta placa tendría un significado mayor, por la situación que se está viviendo (la pandemia), pero sobre todo porque se está invitando a la gente a regresar a las salas de teatro y recuperar la salud mental, con la cual tanto ayuda este arte.

"Sentí horrible saber que iba haber una placa de 400 y no iba a tener la mía, porque tengo las otras tres; la verdad es una obra que me ha hecho egoísta porque me ha enseñado tanto y darme la oportunidad de ser parte del teatro, porque después que nos ven en el escenario muchos otros creen, Morris ustedes fueron los primeros en darme la oportunidad de pertenecer a una obra y a un grupo de personas que se van a quedar por siempre en mi vida. Esta es la obra que ha soportado hasta una pandemia y sé que es importante hacerle llegar a la gente el mensaje de, el teatro los necesita", expresó Faisy quien formó parte del elenco de "Toc Toc".

Durante una hora y media las 95 personas que estuvieron presentes en la sala, rieron a carcajadas con el trabajo en escena de Lola Cortés, Pedro Prieto, Sandra Quiroz, Dari Romo, Paola Arrioja, Efraín Berry y Omar Medina, quienes protagonizaron una singular sesión de autoayuda, donde los toc (trastorno obsesivo compulsivo) desatan hilarantes situaciones.