Consejos para comprar la fruta en su punto 

A la hora de ir al supermercado y escoger la fruta muchas veces no logramos saber como identificar cual es la correcta.

Te traemos algunos consejos para que puedas seleccionar la indicada para el día que la vayas a utilizar y no tengas que desecharla.

Cuando quieres comprar unos limones para utilizarlos como complemento o en algún agua fresca, alguna de las veces puede que salgan sin jugo, por lo que es recomendable a la hora de escogerlos que te fijes muy bien en su cáscara que no esté rugosa, eso quiere decir que aun no madura, al momento de apretarlo un poco debe sentirse blandito para que te asegures que tiene jugo y una apariencia brillante será la que te avise si es reciente o no.

Si eres de las personas que compran plátano y se acaban rápidamente en tu casa, te recomendamos que al momento de escogerlo compres algunos amarillos si no son para utilizar ese mismo día, ya que si tienen algunas pecas quiere decir que están muy maduros y su sabor dulce se intensificará, por otra parte, si lo requieres para días, procura que estén un poco verdes así te durarán un poco más de tiempo.

Llegas por una sandía y las ves todas verdes, por lo que te comienzas a confundir para saber si estará rica o no. Cuando la sandía tenga una mancha amarilla de un solo lado sabrás que está en su punto dulce.

La piña también es una de las frutas un poco difíciles de predecir pues su apariencia de espinas no logra dejar apreciarlo. Cuando tomes una piña de una de sus hojas y ésta se desprenda, sabrás que es una piña dulce y puedes comerla, además procura no se sienta aguada de algunos lados, eso quiere decir que ya fue muy aplastada.

Escoger un aguacate puede parecer tarea fácil para los que lo comen constantemente, pero existen personas que aún no logran identificar el aguacate perfecto.

Si tiene un color muy oscuro y se siente muy suave al momento de tocarlo, quiere decir que ya está pasado, incluso si su color es verdoso podremos saber que aún le falta para estar listo, por lo general procura comprar aguacates con todos un poco verde o todo oscuro rojizo.

Ahora que ya lo sabes, seguro no te harás bolas a la hora de escoger tu fruta.