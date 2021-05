Aseguran que Vicente Fernández Jr. está en rehabilitación

Vicente Fernández Jr. estaría atravesando un momento difícil, pues aseguran que el cantante se encuentra en rehabilitación.

Así lo aseguró Jaime García, presunto amigo cercano del artista y su familia, durante una entrevista para el programa Chisme No Like, donde señaló que el hijo de “Chente” está bajo tratamiento médico.

Sin embargo, aclaró que Fernández Jr. no está internado en un centro de rehabilitación, sino con un psicólogo, pero desconoce el motivo por el cual esté allí.

"No está en un centro de rehabilitación, está con un psicólogo porque me dijo que con un médico. Es su hijo, es la familia de ellos, lo tienen que cuidar, las cosas de ellos yo no las sé", aseguró.

Además, García descartó que su amigo esté en tratamiento por una adicción como el alcoholismo.

"Vicente no es borracho ni drogadicto, mi compadre a lo mejor trae unas emociones mal encontradas de problemas de familia y eso es en lo que le están ayudando y es normal. Son cosas normales, Vicente está bien, esos problemas todos los tienen", afirmó.

Hasta el momento ni Vicente ni nadie de su familia ha dado alguna declaración al respecto.