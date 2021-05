Alfonso Aguirre, escritor y emprendedor coahuilense dedicado a fomentar el crecimiento personal de cada individuo, autor del best seller “Imposible hasta que se hace” (2019), ha vaciado la experiencia y conocimiento que recopiló a través de sus años de estudiante en Corea del Sur y Polonia, donde la oportunidad de conocer otras culturas y formar parte de ellas, le abrieron el panorama para comenzar a aprovechar las oportunidades y tomar el control de su vida.

“El objetivo de este libro era compartir toda la energía que yo he sentido en otras personas, en otros países y que quería trasmitir. Específicamente las primeras notas surgieron cuando estaba en Europa, en un viaje de estudios a Polonia, un país muy histórico que ha estado en medio de todas las guerras. Pero cuando estaba ahí me llamó la atención que yo podía platicar con cualquier persona que me topará en la calle o el metro aunque no lo conociera”.

La energía y las motivaciones de las personas que lo acompañaron durante sus años como universitario, lo llevaron a plantear una meta que luego plasmaría en su libro. Para Alfonso, todo comenzó con la motivación de, según sus palabras “Todavía puede cambiar México”.

“Me inspiraba mucho porque veía a jóvenes siendo parte de la política y me preguntaba por qué no siento esa misma energía en los jóvenes cuando hablo con ellos en México. Ahí cuento muchas anécdotas de emprendedores que en aquel entonces tenían la misma edad que yo, unos 24 años”.

Entre el choque cultural y las diversas personalidades que con las que

Alfonso convivió, logró dar forma a dos apartados, que si bien forman parte de su libro, también rigen la forma en la que se manifiesta día con día.

“Hay un apartado en mi libro llamado ‘Hacer que las cosas sucedan’, que, aunque habla de sobre creatividad e inspiración, también habla sobre cómo generar ideas y especialmente cómo ejecutarlas. Hoy en día una idea ya no vale, lo esencial es poder hacer algo con ellas. Y la última parte, ‘Resiliencia’ o aprender a recuperarte. Yo no sabía lo que se venía, pero creo que hoy, más que nunca, se ha vuelto parte fundamental”.

Para Alfonso, existen tres aspectos fundamentes para lograr tomar “las riendas de la vida”. “El primer aspecto es el autoconocimiento; saber qué quieres, cuáles son tus motivaciones y ejemplos a seguir. Vivimos con el tiempo justo y darte tus minutos para hacer ejercicio, comer bien, reflexionar sobre lo que quieres y qué hacer para conseguirlo”.

A esto, Aguirre agregó “El segundo punto sería hacer un plan y ejecutarlo, no sólo mantenerlo, y el tercero cuidar lo que te rodea. Con el tiempo he aprendido que tú eres quien construye su propio mundo, y lo ideal es alejarse de aquellas personas que no aportan nada positivo a ti o a tus metas”.

Alfonso Aguirre también cuenta con un podcast bajo el lema “Sigue cumpliendo tus metas, pero ayuda a los demás a cumplir las suyas”, donde comparte consejos prácticos para la vida, que ha aprendido posterior a la publicación de su libro, logrando compaginar ambas partes, aunado a “By The Land”, su línea de suplementos alimenticios que, en sus palabras, está creado a partir de las necesidades que él deseaba poder cubrir.

“Yo disfruto mucho levantarme temprano y tener tiempo para mí. En el libro cuento una historia de cuando estaba en mil cosas, entre proyectos personales y estudiar en una de las universidades más exigentes del país, además de un trabajo de tiempo completo con el que pagaba mi colegiatura. Entonces entre balancear el tiempo, el cuerpo no aguanta, me faltaba energía y concentración” añadiendo a ello “Yo buscaba un producto natural, vegano que no tuviera efectos secundarios y, como cualquier emprendedor, me di cuenta de esa problemática. Ahora ofrezco los productos que a mí me hubiera gustado tener en ese entonces”.

Para cerrar, Alfonso invita a sus lectores a poner en papel todas aquellas ideas que quieras materializar. “Escribir es muy importante. En tu mente, todo siempre se ve más enredado de lo que es. Uno de los primeros pasos que hago cuando siento que quiero hacer un proyecto, idea o intención, lo que hago es ponerlo en papel y empezar, yo mismo, a pensar qué necesito para lograrlo”.