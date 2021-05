Pink estrena nuevo sencillo y video musical junto a Cher, All I Know So Far

Pink se sumerge en el dolor en su nuevo sencillo, All I Know So Far, el primer adelanto de su próximo álbum en vivo del mismo nombre, grabado durante la gira Beautiful Trauma World Tour de la cantante en 2019.

La canción producida por Greg Kurstin fue coescrita por Pink y el galardonado equipo de compositores Benj Pasek y Justin Paul.

El estreno de la canción llegó acompañado de un video musical donde aparece Pink junto a Cher, quien interpreta a una diosa en un mundo fantástico. Cabe mencionar que la reconocida artista está por celebrar sus 75 años de edad este 20 de mayo.

El material discográfico titulado All I Know So Far: SetList estará disponible en plataformas digitales a partir del próximo 21 de mayo, e incluirá el discurso de aceptación de Pink para el MTV Video Vanguard Award, así como Cover Me in Sunshine, su dueto con su hija Willow que lanzó en febrero.

Son un total de 16 las canciones que componen esta grabación en directo, entre las que se encuentran; Just Like a Pill, Who Knew, Funhouse/ Just A Girl, River, Just Give Me A Reason feat. Nate Ruess, Time After Time, Walk Me Home, I Am Here, Fuckin’ Perfect, MTV Video Vanguard Award Speech, Cash Cash Remix intro/ What About Us, Cover Me In Sunshine, All I Know So Far, Bohemian Rhapsody, We Are The Champions y So What.

El lanzamiento llegará acompañado de un documental que sigue a la cantante en el Beautiful Trauma World Tour y el cual fue nombrado igual que el álbum antes mencionado.

La producción, que se estrenará a través de Amazon Prime Video, fue dirigida por Michael Gracey (The Greatest Showman).

Pero no conforme, la artista de 41 años de edad, también lanzará un álbum con 80 páginas de fotografías de la gira tomadas por el lente de Andrew Macpherson.