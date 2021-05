Snoop Dogg disfruta apasionado de tema de Chalino Sánchez

Una vez más, el rapero estadounidense, Snoop Dogg sorprendió a sus seguidores mexicanos al disfrutar del tema 'Nieves de Enero' del conocido Chalino Sánchez.

En las imágenes, aparece el creador de temas como 'Young, Wild & Free' y 'Drop it Like It's Hot' fumando lo que parece ser un cigarro de marihuana y disfrutando del tema.

Esta no es la primera vez que se le vincula al intérprete con música mexicana, pues hace un par de años lanzó el éxito 'Qué Maldición' junto a la Banda MS, la cual ya cuenta con más de 70 millones de reproducciones en YouTube.

El video de 'Nieve de Enero' se volvió popular rápidamente en la red, acumulando hasta el momento más de un millón y medio de reproducciones.