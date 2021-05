Robert Downey Jr. llora la muerte de Jimmy Rich, miembro importante en Marvel

Downey Jr. y Rich comenzaron a trabajar juntos desde el 2003 hasta su papel más reciente en Dolittle en 2020. La primera película en la que se les empezó a ver colaborando fue con El Detective Cantante.

Por lo que el intérprete de “Iron Man” dedicó unas emotivas palabras para quien fuera su amigo durante muchos años a través de un mensaje en su cuenta de Instagram.

“Era un hermano, mi mano derecha, un tío de nuestros hijos y amado por todos los que experimentaron su singular carácter e ingenio”, escribió el actor. “Nuestros pensamientos van a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo y todos los fanáticos que lo conocieron como el hombre que apoyó cada paso de mi recuperación, vida y carrera”.

En el mensaje el actor concluyó con: “Una vez más, mi más sentido pésame para su hermosa familia y el legado de esperanza y redención que su vida seguirá representando. La paz sea contigo”.

Muchos actores y compañeros de Robert Downey Jr., que también conocían a Jimmy en los rodajes, le han mostrado sus condolencias y han apoyado al actor en su pérdida, entre los que destacan Mark Ruffalo, Chris Patt, Jeremy Renner, Chris Hemsworth, Ryan Reynolds Josh Brolin y Jack Black.

La cuenta oficial de Marvel Studios en Twitter también ha rendido homenaje a Jimmy Rich con una foto de todo el crew de Marvel en la que sale sentado junto a Downey Jr. apoyando la mano sobre su hombro.

Rest In Peace, Jimmy. You have been such a great friend to all of us at Marvel Studios for so many years. Your love and light were an inspiration to everyone that knew you. We will miss you. pic.twitter.com/O45mKJA1gj