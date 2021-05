Celia Lora será otra vez portada de Playboy

A diez años de aparecer por primera vez en la portada de la revista Playboy México, Celia Lora se prepara para volver a desnudarse para la publicación por tercera ocasión.

La hija del rockero Alejandro Lora detalló, en reunión con medios, que justo esos diez años de su debut como "conejita" será la temática de su siguiente sesión de desnudos y agregó que le gustaría realizar las fotos en un hotel de la colonia Roma.

"Yo quiero que sea en un hotel de un amigo mío que está muy padre", detalló la presentadora de televisión. "Este año hago Playboy y hago Maxim".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Celia Lora (@celi_lora)

Celia, quien este 2021 estrenará los programas Acapulco Shots y Ardiente informativo, habló sobre el paso de los años y los cambios de su cuerpo en esa década.

"Veo esas fotos de la primera revista; la segunda es la que más me gusta, la primera no porque siento que me veo muy flaca", recordó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Celia Lora (@celi_lora)

Lora y dijo que el mensaje que quiere enviar a las chicas es que no importa cómo sean sus cuerpos, deben aprender a aceptarse y amarse tal y como son.

"A mí me gusta mucho eso, de transmitir eso, de que estés contenta con tu cuerpo, no importa cómo sea, que te la creas. Yo por ejemplo, cuando tengo fotos no sé posar con ropa, sino encuerada", mencionó la primogénita de Alex Lora.