Denuncian falta de agua en Ampliación Los Ángeles de Torreón

Vecinos de la colonia Ampliación Los Ángeles de Torreón hicieron una denuncia pública referente a la falta de agua potable, problemática que se agudiza durante esta temporada de calor y que coincide con la pandemia por el COVID-19 donde para atender algunas medidas de seguridad sanitaria es indispensable el líquido. Mencionaron que les llega agua con baja presión en sus tomas domiciliarias y en algunos casos ni siquiera eso.

Ayer por la mañana, los quejosos se reunieron en un domicilio particular ubicado sobre la calle José Rendueles, entre Franco Ugarte y Juan Terrazas, y la exigencia es que el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) les resuelva la falta de agua o de lo contrario, varios de ellos amagan con ya no pagar los recibos que les llegan de forma puntual.

Los vecinos de esta zona residencial dicen que de dos meses a la fecha se ha intensificado el desabasto de agua potable y además, agregan que el organismo operador no les envía pipas por lo que ellos tienen que costear el recurso hídrico por su propia cuenta para realizar las tareas domésticas y de higiene.

"Yo ya les dije que no voy a pagar recibos porque no tengo el líquido, o compro por fuera para tener agua o les pago a ustedes porque no se puede. Si me van a cortar el agua, nada más díganme cuál porque no tengo. Yo compré garrafones y créame, me da pena decirlo pero la semana pasada duré dos días que no me pude bañar porque mis hijos y mis hermanas salían a trabajar y pues yo no", dijo la señora Rodríguez.

Varios de ellos mencionan que se tienen que levantar de madrugada para captar el agua potable. Aún así, sale a "cuentagotas", aseguran.

El señor Alejandro González consideró que lo que están padeciendo son los resultados de una mala planeación en general. Dijo que "no hay que desviar la atención, el agua se está escaseando por cuestiones naturales", aunado a la extracción inmoderada del líquido. "Se refleja en una escasez a todas luces, las amas de casa, la gente que habita en la colonia evidenciamos la escasez porque abrimos la llave y no sale agua pero desconocemos las causas. Yo creo que a partir de este tipo de reuniones, es tocar la parte que tiene que ver con las causas y para ello es necesario que el ciudadano esté más cerca de las gentes que planean el abasto de agua, en este caso el Simas". González planteó la posibilidad de formar un comité ciudadano para involucrarse más en las cuestiones técnicas del manejo del agua y saber qué pozos abastecen al sector y cuál es su vida útil. "Porque todos los pozos en la medida que disminuye la recarga del acuífero al almacenamiento subterráneo, en esa medida se van agotando y los tramos de columna que bombean el agua se quedan cortos y ya no se pueden profundizar. Es importante que el ciudadano se involucre más en las decisiones técnicas y conozca y tenga un poco de mayor cultura del agua".

Por su parte, el Simas Torreón descartó escasez de agua en esta colonia y dijo que se trata de una baja presión generalizada por el incremento del consumo de agua potable durante esta época de calor. El organismo informó que en la actualidad quienes mayormente se ven afectados son los ciudadanos que habitan en el primer cuadro de la ciudad y el sector norte. "En ambos puntos, tenemos contemplados la inyección de dos de los cuatro nuevos pozos que están por concluir", mencionó Rogelio Lozoya, de Comunicación Social.

PERCIBEN INSEGURIDAD

Los inconformes también denunciaron problemas de inseguridad en la colonia. Dicen que se han intensificado los asaltos por lo que es necesario que el Ayuntamiento de Torreón a través de Seguridad Pública Municipal implemente mayores rondines de vigilancia. Otra queja fue la sobrepoblación de perros callejeros, algunos de ellos que han atacado a otros animales y a los mismos peatones.