Solicitan mejoras integrales en Alameda Zaragoza de Torreón

Usuarios de la Alameda Zaragoza afirmaron que más allá del cambio de piso que tuvo el espacio en la presente administración, se requieren mejoras integrales en el espacio, pusieron como ejemplo el estado de las bancas, áreas de descanso y cordonería, las cuales se observan desde hace meses con segmentos faltantes, varillas de fuera y con elementos de riesgo para los visitantes de todas las edades.

En recorrido realizado la presente semana por El Siglo de Torreón, se verificó que existen diversas áreas con afectaciones en la zona del andador de la avenida Juárez, González Ortega y en avenida Allende, en los cuales se ubicaron las áreas mencionadas por los visitantes y que prácticamente se encuentran a centímetros del paso de los peatones.

Incluso comerciantes del área afirmaron que existen zonas enteras con necesidades de renovación, tales como la llamada "Plaza de los Personajes Ilustres", en la cual se observan registros con daños en sus tapas, así como estructuras con bordes y hoyos que pudieran derivar en accidentes. Además relataron el caso de juegos infantiles frente al quiosco, mismos que no han recibido el mantenimiento correspondiente y ya tienen láminas levantadas, puntos llenos de corrosión, así como piezas faltantes desde hace varios meses.

"Está muy feo aquí, uno tiene que estar al pendiente de que los niños no se corten, que se peguen en un fierro de esos, sí deberían de mejorarlos, se usan mucho y por eso están así, pero no es pretexto para que no los cambien y que los niños se suban… También deberían de poner más lámparas, está muy oscuro y hay gente que a veces está en las bancas, dormidos y borrachos", señaló Ricardo Alberto Castro, quien acudió durante el miércoles al espacio junto con su familia.

Cabe recordar que en la presente administración se renovó la Fuente del Pensador y las columnas históricas de cantera, así como las canchas deportivas del lugar.