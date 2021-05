Renuncia Patricia Sierra a candidatura por diputación local en Durango

Patricia Sierra renunció a su candidatura a diputada local para unirse al proyecto del candidato al distrito local XII por la coalición Va por Durango (PAN, PRI, PRD), Manuel Ramos. Fue ayer que la ahora excandidata por el también Distrito XII local por el Partido Redes Sociales Progresistas (RSP) anunció públicamente su salida como tal.

"Anunciar abiertamente que me uno a un proyecto favorable para el tema de la ciudadanía que es un el licenciado Manuel Ramos. Tuvimos la grata coincidencia de coincidir en el territorio, en campaña tuvimos la oportunidad de interactuar…siempre con una cordialidad y civismo, y presumible lo que me da la confianza de tener ese acercamiento", dijo.

Sierra explicó que nunca se afilió al partido que abanderaba, "llego a la candidatura por el partido Redes Sociales Progresistas por el distrito XII no afiliada, tuve la invitación justo el último día de los registros, tenía los documentos reunidos… me invitan, no sé si no tenía o no (candidato), es por esa razón que soy candidata por RSP", comentó.

Durante los más de 20 días de campaña, Sierra comentó "digamos que se conformó a lo mejor de una manera muy apresurada y en ese sentido al menos para mí es necesario sentir como el equipo, el sentir que existe una estructura, sentir que existe algo de respaldo". Asimismo, informó que notificó su salida desde el jueves pasado.