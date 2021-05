Acusan a autoridades municipales en Torreón de presunto desvío

Regidores de la fracción de Morena e independientes en el Cabildo de Torreón denunciaron a las autoridades municipales de Torreón por presunto desvío de recursos, mediante la inminente entrega de tarjetas para apoyos alimentarios que ha programado la Dirección de Desarrollo Municipal de Torreón en próximos meses.

Ayer al mediodía, los ediles de Morena, Leonor Jacob, Ignacio Corona y María Elena Mireles; los independientes, Esteban Soto, Ignacio García y Javier Gómez; acompañados por la regidora Rosa Isela Gallegos; entregaron a la Fiscalía General de la República (FGR) un pliego con diversos documentos para denunciar supuestas irregularidades en el programa "Apoyo Económico Complementario Alimentario por Contingencia", en el cual serán destinados 12 millones de pesos para repartir tarjetas entre la población necesitada del municipio. Se trata de un proyecto en el que serán beneficiados 30 mil usuarios con un pago de 400 pesos.

"Es una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada por Delitos Electorales (Fepade) contra el Ayuntamiento de Torreón, específicamente la Dirección de Desarrollo Social, por operar programas que no están autorizados en el presupuesto 2021 y por lo tanto son ilegales…El gasto público se hará a través de lo que autorice el Ayuntamiento en el citado presupuesto de egresos", señaló el regidor Ignacio Corona.

También el regidor independiente y expresidente del Comité Municipal del PAN en Torreón, Ignacio García, dijo que la maniobra de denuncia penal contra las autoridades municipales fue advertida durante la quincuagésima séptima sesión ordinaria de Cabildo. En ella no solo está involucrado el actual alcalde Sergio Lara Galván, sino también el alcalde con licencia, Jorge Zermeño; la tesorera municipal, Mayela Ramírez; la primera síndica del Cabildo, Sandra Mijares; y el titular de Desarrollo Social, César de la Garza, entre otros.

DEFIENDEN ADMINISTRACIÓN

Por su parte, ediles de la fracción del PAN en Cabildo de Torreón defendieron a la administración municipal de los señalamientos públicos que realizaron sus contrapartes independientes y de la fracción de Morena.

"Todo fue autorizado en el presupuesto de egresos. Como podemos recordar, el presupuesto de egresos fue autorizado por Cabildo el 30 de diciembre del año pasado y fue autorizado por mayoría. Ese presupuesto de egresos se está ejerciendo, fue publicado en su oportunidad y ese es el que se está ejerciendo… Las reglas de operación del programa que marcan los ediles son reglas de operación que también están publicadas", declaró la síndica de mayoría, Sandra Mijares.

Cuestionados sobre el tiempo en el que se lanza dicha acción de beneficio social y que es coincidente con el año electoral, los ediles afirmaron que la licitación que iba a resolverse este jueves por la mañana se declaró desierta, por lo que el proceso para realizar la entrega de los recursos no alcanzará a darse antes o durante los tiempos de la jornada electoral.

"Hasta me extraña porque este es un tema legal y lo están convirtiendo en algo electoral aunque digan que no, los partidos están haciendo su chamba afuera, con sus candidatos, yo no veo aquí sentado ni a Fer Izaguirre ni a Jorge Zermeño y mucho menos pienso que vayan a andar entregando los tarjetas, son programas sociales, siempre han existido desde toda la vida, ahorita ellos lo quieren hacer a este lado, pandear para acá, pues yo pudiera decir los programas del Bienestar, que son un desastre, ni reglas de operación tienen, el programa de los 'ninis', el mal apoyo que ha habido a las instituciones y me refiero a la de salud, no hay vacunas, no pueden ni siquiera completar al personal de salud", reclamó la regidora Thalía Peñaloza.

Por su parte, Alberto Rosales justificó que la entrega de tarjetas no haya pasado por las comisiones de Desarrollo Social o Hacienda, al señalar que se trata de un presupuesto aprobado previamente por Cabildo y en ese sentido se otorga libertad a la Dirección de Desarrollo Social de aplicar en lo particular cada programa.