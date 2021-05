'Pagamos tantos impuestos', dice Luisito Comunica por tragedia del metro

El "youtuber" Luisito Comunica se sumó a la lista de mexicanos indignados por el colapso de la línea 12 del Metro de la Ciudad de México, y compartió su enojo en un video que suma más de 5 millones de reproducciones.

El creador de contenidos le envió un mensaje a las autoridades para que se pongan a trabajar; lamentó que la tragedia, que se pudo haber evitado, provocara la muerte de 25 personas, a quienes seguramente, indicó, no se les dará el apoyo correspondiente.

"Me molesta pensar que pagamos tantos impuestos para que las autoridades hagan un trabajo de la verga... es muy doloroso pensar que tal vez a los afectados no les van a pagar sus daños, ni siquiera los entierros; tal vez no les van a pagar ni un solo peso", sentenció.

