Algodoneros del Unión Laguna se mide ante Acereros de Monclova

Luego de afrentar su tercer compromiso de preparación ante los Generales de Durango, los Algodoneros del Unión Laguna cumplieron con su vigésimo segundo día de actividades en el estadio de beisbol de la Revolución.

RUMBO A MONCLOVA

Antes de viajar a territorio carbonífero para enfrentar a los Acereros de Monclova durante todo el fin de semana, el plantel dirigido por Omar Malavé estuvo puntual en su práctica, en donde también se hablaron de los detalles ocurridos en el juego del pasado miércoles y los aspectos que se deben corregir para llegar lo mejor preparados al 21 de mayo, fecha en que arranca la temporada para los laguneros. La ofensiva Guinda sufrió para llevar a los hombres en base hacia el plato durante el encuentro ante los duranguenses, por lo que ese es un aspecto que deben mejorar con urgencia y para ello servirán los encuentros de pretemporada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Algodoneros de Unión Laguna (@algodonerosunionlaguna)

COMPITE POR EL PUESTO

Daniel Mercado cumplirá su tercer año con la organización lagunera y sabe que la competencia en la receptoría es muy importante, por lo que llegó temprano a los entrenamientos y se prepara a tope, día a día, con el objetivo de llegar lo mejor preparado a la temporada regular: "la competencia es sana, sabemos que todos tenemos la oportunidad de apoyar al equipo y estamos trabajando para ello. Son gente muy accesible, nos apoyamos, tanto uno aprende de ellos, como también ellos de nosotros, somos un gran grupo, la verdad es que estamos muy unidos y pienso que vamos a llegar lejos", advirtió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Algodoneros de Unión Laguna (@algodonerosunionlaguna)

Sobre las expectativas personales que se ha fijado para esta campaña, el sonorense comentó: "dar mi máximo esfuerzo en cada oportunidad que se me presente, voy a tratar de apoyar al equipo en lo que se necesite, esa es mi META, apoyar y que lleguemos lo más lejos posible en la temporada", dijo el conocido como "El Gato", quien debutó en la Liga Mexicana de Beisbol durante las mini temporadas de 2018.

VIENE A SUMAR

Por su parte, el jardinero mexicoamericano Nick Torres, expresó su felicidad por la oportunidad de jugar frente a la afición del Unión Laguna, en el compromiso del pasado miércoles: "es muy agradable jugar con gente en el estadio luego de un año de espera, se siente como jugar beisbol de verdad y eso lo agradecemos los jugadores. Pedimos a los aficionados que se sigan cuidando, usando cubrebocas y atendiendo todas las indicaciones de las autoridades y los médicos para seguir viniendo al estadio y disfrutar juntos cuando llegue la noche inaugural".

3 JUEGOS sostendrán los Algodoneros ante los Acereros, durante el fin de semana.

Torres, quien viste su segunda camisola en el beisbol mexicano, complementó: "no tengo preferencias por batear en uno u otro lugar en el Line Up, ahora estuve como segundo bat, en Puebla siempre estuve de primero, donde me coloquen, para mí está bien, porque lo que quiero es jugar y ayudar al equipo a conseguir victorias", dijo el estadounidense, quien confesó que sus nuevos compañeros de equipo lo apodan "Action man" u "Hombre de acción", por lo que se siente como en casa, apenas con una semana aquí.