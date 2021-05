Los Angeles Angels dejan libre al toletero Albert Pujols

La decisión de los Angelinos con el futuro miembro del Salón de la Fama se da apenas dos meses después de iniciarse la que es la última temporada de su contrato, poniendo fin a una racha de casi una década en el sur de California.

AL MEJOR POSTOR

Los Angelinos pusieron oficialmente a Pujols, de 41 años, para la asignación, una formalidad antes de que se convierta en agente libre por segunda vez en sus 21 años de carrera. Pujols estaba bateando .198 con un porcentaje de embasarse de .250 y un porcentaje de slugging de .372 en sus primeras 92 apariciones en el plato, no tenía un camino claro para el tiempo de juego con el primera base Jared Walsh jugando bien y el japonés Shohei Ohtani absorbiendo la gran mayoría de los juegos los turnos al bate como bateador designado.

Cuando un jugador es colocado para asignación, un equipo tiene siete días para traspasarlo o colocarlo en exenciones absolutas irrevocables. Si el jugador no es reclamado en las exenciones, entonces puede ser liberado. Todo apunta a que Pujols quiere seguir jugando.

