Pepe Aguilar reactiva shows en vivo

Pepe Aguilar aseguró que no será él mismo en su regreso a los espectáculos en vivo, el cual está por comenzar luego de superar el confinamiento estricto provocado por la pandemia de COVID-19.

Durante esta época, además de afrontar situaciones difíciles como la muerte de su madre, la actriz y cantante Flor Silvestre, el cantante, dijo, tuvo tiempo de reflexionar sobre sus acciones y mejorarlas.

Bajo esta filosofía planea reactivar su proyecto Jaripeo sin fronteras, en el que además participan sus hijos Ángela y Leonardo Aguilar. Con las medidas de sanidad necesarias y el aforo que se indique en las 14 ciudades de Estados Unidos, entre ellas Los Ángeles, Chicago y Las Vegas, así como Guadalajara, México, donde arrancará el 19 de junio. Este show se lo dedica a quienes, debido a la pandemia, ya no pudieron disfrutar de él.

"Estábamos medio locos antes del COVID, como que ya habíamos llegado a un tope", relató, en conferencia de prensa, el intérprete quien consideró que esta es una gran lección. "Por mí no van a ver a un Pepe igual. A muchos no les va a gustar, pero no pasa nada".

El espectáculo que ya ha presentado con anterioridad mantiene su esencia, con la inclusión de caballos y bailarines que acompañan los números musicales. Uno de los nuevos aportes es que sus dos hijos presentarán temas inéditos recién hechos y Ángela montará por primera vez a caballo.

"Aprendimos a estar solos, a arreglar nuestros problemas en casa y eso es algo que me voy a llevar siempre, he tenido unos muy buenos compañeros durante la pandemia", expresó la joven de 17 años.

El productor detrás de esta gira será Carlos Navarrete, quien lo acompañó durante el streaming de Mexicano hasta los huesos. El mayor reto de inaugurar los espectáculos con público en vivo será afrontar la responsabilidad de viajar y cuidarse en un equipo de 150 personas involucradas.

"Acá en Estados Unidos casi todo el mundo arranca en junio o julio, pero en México somos los primeros; no lo habíamos pensado hasta que me lo hizo notar mi esposa hace unos días. La cosa es arrancar y todos los que estamos en este espectáculo estamos dispuestos a ver qué sucede, si nos va bien nos va bien a todos; si nos va mal, nos va mal a todos. Nos la estamos jugando todos, así que es una gran expectativa de que nos vaya bien", dijo el intérprete de 52 años.

Exhortó a todas las personas a que se vacunen contra el coronavirus, para que las condiciones de la antigua normalidad puedan ser posibles más pronto. Ejemplificó con el caso de Estados Unidos, donde ya va a tocar con el 100 por ciento de aforo de los recintos, mientras que en Guanajuato, a donde planea volver, le han indicado que habrá acceso a un 50 por ciento de la capacidad total.