O' Ward sueña con Fórmula 1

- Patricio 'Pato' O'Ward, piloto mexicano del equipo Arrow McLaren SP de la IndyCar, logró su primera victoria en la categoría el pasado domingo en el circuito de Texas, lo que le permitirá probar el McLaren de F1, una categoría que, asegura, "aceptaría" correr en el futuro.

"Estoy muy contento donde estoy ahora, pero siendo muy honesto, si llega Zak y me ofrece un asiento en McLaren en Fórmula 1, no le diría que no. Porque es la F1 y esas oportunidades no llegan siempre y los pilotos solamente tenemos una oportunidad para conseguirlo", aseguró el piloto mexicano.