Sector agrícola en La Laguna espera sequía

Si bien el volumen autorizado para este ciclo de riego agrícola 2021 está asegurado, y que fue de 900 millones de metros cúbicos (mm3), de los cuales restan 674 mm3 por extraer para los tres riegos de auxilio, los agricultores laguneros están preocupados por el 2022, pues debido a la sequía se corre el riesgo de no tener siquiera un miniciclo.

Carmelo Ortega, presidente del módulo de riego número 05 Brittingham, Durango, dijo que ya se estableció la fecha de apertura de las presas para dar continuidad al primer riego de auxilio este 11 de mayo, como resultado de la reunión del Comité Hidráulico celebrada el pasado miércoles 5 de mayo.

"El día 12 el agua estará circulando en los canales. Fue una fecha bien consensuada, hubo bastante discusión porque las condiciones de suelos en La Laguna son diferentes en cada módulo, pero llegamos a un punto donde nos favoreciera a todos", explicó Ortega Bermúdez.

Pero lo que más les preocupa a los agricultores es el 2022, cuyo panorama es poco alentador.

"Por los pronósticos de sequía para el siguiente ciclo agrícola, el agua que se va a utilizar para este ciclo está asegurada; el problema lo tenemos para el 2022. Hay gran preocupación de los agricultores por las condiciones; afortunadamente llovió, pero esperamos que no sea nada más eso, nos ayuda como no tienen idea; las altas temperaturas nos están causando problemas de plagas, y esto viene a aminorar el lavar las plantitas", dijo.

Ante la falta de lluvia, sus cultivos han comenzado a ser víctimas de la araña roja y del pulgón amarillo, factores que se suman a la serie de problemas para los agricultores.

Para el 2022, existe solo una mínima probabilidad de contar por lo menos con un miniciclo, aunque no se descarta la idea de que ni para eso. "Está la posibilidad de que no haya, pero no podemos ser tan negativos, tan pesimistas... Tener fe en Dios...", dijo el presidente del módulo 05.

Reconoció que el riesgo está latente, como este año, en el que también se pudo no haber contado con un ciclo de riego agrícola. "Es una rifa, pero también sembrar, ahorita hay 50 mil (hectáreas); hubiéramos sembrado 20 mil, que son muy pocas", aseguró también que en La Laguna la agricultura es una de las actividades que más generan economía.

Dado el panorama que se tiene ante la falta de lluvia, el Gobierno del Estado solicitó la declaratoria de emergencia para la entidad, propuesta que se envió a la Dirección General de Protección Civil dependiente de la Secretaría de Gobernación federal, de donde se espera obtener buenos resultados.

En el documento que se envió, según dio a conocer en su gira por La Laguna el gobernador José Rosas Aispuro, se detalla que "Durango tiene un 33.9 por ciento de sequía extrema, un 66 por ciento de sequía severa y solo un 0.1 por ciento de sequía moderada, resultado de las lluvias deficitarias y porque la sequía se ha agravado debido a las precipitaciones por debajo del promedio que se ha observado desde el verano del 2020".