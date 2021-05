Hilary Duff revela porque se canceló el regreso de Lizzie McGuire

La actriz estadounidense, Hilary Duff, explicó la razón por la que el programa de televisión que le dio fama, Lizzie McGuire, no tendrá un regreso.

Meses atrás, la también cantante confirmó la cancelación del reboot que estaba planeado a estrenarse en la plataforma de streaming, Disney+, el cual era anunciado como uno de los proyectos principales del servicio.

Fue durante una entrevista para con The Jess Cagle Show de SiriusXM, que la estrella se sinceró sobre la lucha que representó hacer la versión de "Lizzie McGuire" en su vida adulta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hilary Duff (@hilaryduff)

Aunque en algún momento llegó a no soportar al personaje que interpretó cuando era una estrella adolescente del canal Disney Channel, al nivel de no querer escuchar ese nombre nunca más, es un personaje al que le tiene demasiado “amor”.

Sobre el cancelado regreso, dijo que: “ Las diferencias creativas hundieron el resurgimiento”, ya que Hilary quería hacer contenido que conectara con los fanáticos que crecieron viendo el programa y Disney quería darle un tono más familiar.

“Para mi solo tiene sentido filmar un show en el actúa una mujer de 30 años en un mundo moderno”, explicó.

La actriz se ha mantenido muy activa en la televisión, ha estado durante 7 temporadas para el programa de Darren Star (creador de Sex and The City) “Younger” de la cadena TV Land, y será la protagonista de la secuela de de How I Met Your Mother, que llevará por título “How I Met Your Father”

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hilary Duff (@hilaryduff)

VER MÁS: Hilary Duff protagonizará secuela de How I Met Your Mother

Sobre este nuevo show, reveló que habrá nuevas “historias de amor” y que habrá con suerte participaciones divertidas del elenco original.