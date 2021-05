Defienden ediles panistas tarjetas para apoyo social en Torreón

Ediles de la fracción del PAN en Cabildo de Torreón ofrecieron durante hoy jueves una rueda de prensa para defender a la administración municipal de los señalamientos públicos que realizaron sus contrapartes independientes y de la fracción de Morena, esto sobre presunto desvío de recursos mediante el uso de tarjetas para pagar dinero a la población afectada por la pandemia.

En punto de las 2 de la tarde la ahora minoría de ediles de Acción Nacional brindó atención a los medios de comunicación, se detallaron los aspectos que contempla el programa de entrega de efectivo con tarjetas, del cual, defendieron su legalidad y su claridad en cuanto a las reglas de operación.

“Todo fue autorizado en el presupuesto de egresos, como podemos recordar el presupuesto de egresos fue autorizado por Cabildo el 30 de diciembre del año pasado y el cual pues fue autorizado por mayoría, ese presupuesto de egresos pues se está ejerciendo, fue publicado en su oportunidad y ese es el que se está ejerciendo… Las reglas de operación del programa que marcan los ediles pues son reglas de operación que también están publicadas”, señaló la síndica de mayoría, Sandra Mijares.

Cuestionados sobre el tiempo en el que se lanza dicha acción de beneficio social y que es coincidente con el año electoral, los ediles afirmaron que la licitación que iba a resolverse este jueves por la mañana se declaró desierta, por lo que el proceso para realizar la entrega de los recursos no alcanzará a darse antes o durante los tiempos de la jornada electoral.

“Hasta me extraña porque este es un tema legal y lo están convirtiendo en algo electoral aunque digan que no, los partidos están haciendo su chamba afuera, con sus candidatos, yo no veo aquí sentado ni a Fer Izaguirre, ni a Jorge Zermeño y mucho menos pienso que vayan a andar entregando los tarjetas, son programas sociales, siempre han existido desde toda la vida, ahorita ellos lo quieren hacer a este lado, pandear para acá, pues yo pudiera decir los programas del Bienestar, que son un desastre, ni reglas de operación tienen, el programa de los ‘ninis’, el mal apoyo que ha habido a las instituciones y me refiero a la de salud, no hay vacunas, no pueden ni siquiera completar al personal de salud”, reclamó la regidora Thalía Peñaloza.

Por su parte, Alberto Rosales justificó que la entrega de tarjetas no haya pasado por las comisiones de Desarrollo Social o Hacienda, esto al señalar que se trata de un presupuesto aprobado previamente por Cabildo y en ese sentido se otorga libertad a la Dirección de Desarrollo Social de aplicar en lo particular cada programa.

“El presupuesto de egresos se vota de manera general, es imposible votar cada acción que se va a ejercer, si fuera ese el caso, lo que ellos están solicitando y si fuera ese el caso, es que tuviéramos que votar cada luminaria que se pone en la ciudad, cada metro cuadrado o cada calle de pavimentación, es imposible, nosotros tenemos la obligación de votar un presupuesto general, asignárselo a los directores y son los directores los que tienen la facultad y la obligación de ejercer ese presupuesto en lo particular”, dijo Rosales Arcaute.