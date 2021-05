Matheus Doria revela cómo José Riestra lo convenció de venir a Santos 

El 27 de julio del 2018, Matheus Dória fue anunciado como nuevo elemento de Santos Laguna, para como él dice, reemplazar la salida de uno de los ídolos de la afición, Carlos Izquierdoz.

A través de un video publicado por el equipo, el defensa compartió cómo fueron las negociaciones para llegar a la Comarca Lagunera, luego de su paso por Olympique de Marsella y Granada C.F, las cuales fueron hechas por José Riestra, actual presidente del Atlas.

“Yo andaba haciendo pretemporada, y cuando llega Pepe y va a mi casa diciendo que tenía planes para mi, Izquierdoz ya estaba por salir, querían un central para ocupar su puesto para mantener la solidez, tenía un plan de carrera muy bueno y tenía mi nombre ahí, y nunca vi esto en todos los clubes que pasé. Nunca se me acercó un directivo al punto de ir a mi casa para explicarme cómo sería y conocer lo que pensaba de ellos. Me dijo ‘Creo que en dos días voy a tu casa’, y llegó, no ma… está serio eso, sí es verdad, sí me quiere muchísimo. Fue cuando vino mi papá a conocer lo que estaban ofreciendo. Nunca vi a nadie apostando tanto".

El defensa de los Guerreros, compartió que su padre visitó Torreón antes que él para conocer las instalaciones de Territorio Santos Modelo, con las cuales quedó sorprendido.

“Me dijo ‘las instalaciones son impresionantes, mejor que varios clubes de Europa de primer mundo, puedes venir sin duda’. Me gustó mucho”.

Dória, asegura estar muy agusto viviendo en La Laguna, gracias al trato que recibe de la afición y del club, por lo que piensa en quedarse unos años más aquí.

“Me han tratado bien, la manera en la que me tratan a mí y a mi familia me deja muy tranquilo nada más para trabajar, no tengo ningún problema, vengo a trabajar agusto. Espero mantenerme aquí más años y ayudar a Santos”

Respecto a sus deseos de levantar una copa con Santos expresó:

“Seguro que sí, es algo que tengo en mi cabeza todo el tiempo”.