VIDEO: 'Canelo' manda echar del hotel a su imitador; fue contratado por Saunders

Tal parece que el equipo de Billy Joe Saunders ha contratado a un “Canelo falso” para la conferencia de hoy en el AT&T Stadium, y el boxeador mexicano lo mandó sacar.

En redes sociales circula un video donde un tipo de baja estatura, pelirrojo, y subido de peso, que además viste la camisa con la que años atrás posó el narcotraficante mexicano, Joaquín “El Chapo” Guzmán, asegura que Saúl Álvarez lo echó del evento.

“Solo me sacaron. El equipo de Saunders me escribió en Instagram para que me presentara en el hotel de conferencia, y Canelo me reportó diciendo que me tengo que ir del lugar. Pero, por qué, tengo mi test de COVID y todo. Estoy esperando aquí a que me dejen entrar”, dijo.

This is the fake, short, fat Canelo that Billy Joe Saunders, Fury etc hired. He got kicked out by Canelo. BROTHER?! #CaneloSaunders #boxing pic.twitter.com/w7s75HYWge — Stay Humble Yeah (@stay_yeah) May 6, 2021

Cabe señalar que, desde el día martes, Saunders y “Canelo” han tenido varias disputas y desacuerdos, poniéndose en riesgo la pelea del próximo sábado en Texas.