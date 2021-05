Pelea contra Saunders es solo otro día en la oficina: 'Canelo'

Si bien, ayer miércoles se calentaron los ánimos entre Billy Joe Saunders y Saúl “Canelo” Álvarez en su primera careo, hoy en el evento con la prensa dentro del AT&T Stadium en Arlington, Texas, fue diferente.

El boxeador mexicano, se dijo agradecido con la respuesta de los aficionados para este combate frente al británico, a quien reconoce como un gran peleador.

“Tiene muchas habilidades y también es zurdo, pero no soy el mismo peleador de hace seis o siete años y el sábado lo demostraré”, dijo el tapatío.

The ⁦@WBCBoxing⁩ Mestizo trophy belt also goes to the #CaneloSaunders winner. Per ⁦@wbcmoro⁩ there is no sanction fee. But a beautiful trophy. #boxing pic.twitter.com/4zPSKVdzXI — Dan Rafael (@DanRafael1) May 6, 2021

Sin embargo, Canelo resaltó que la pelea ante Saunders es igual de importante que las anteriores, mostrándose confiado de poder vencerlo.

“He estado involucrado en muchas peleas importantes y este es solo otro día en la oficina. El boxeo es mi vida y estoy aquí para ganar ".

Por su parte, el oponente con el que Álvarez busca unificar tres cinturones de peso Supermediano y quedarse con el cinturón Mestizo del Consejo Mundial de Boxeo, aseguró que cuenta con el alma y el coeficiente intelectual para ganar, aún sabiendo que “Canelo puede hacer cosas brillantes”.

️ “I've been boxing all my life, I'm here for a reason and that's to WIN!“ - @bjsaunders_ #CaneloSaunders pic.twitter.com/8K0awTTnxs — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) May 6, 2021

“Quiero agradecer a MTK Global por jugar un papel importante en esta lucha a lo largo de la preparación. He estado boxeando toda mi vida desde que tenía cinco años. No estoy aquí por otra razón que no sea para ganar.

No se trata de fama o publicidad para mí. Canelo no ha tenido a nadie que venga a ganar en mucho tiempo. Ha hecho que la gente vuele, recoja cheques y salga volando, pero nadie ha tenido el corazón, el alma y el coeficiente intelectual que traeré al ring.

Hay una presión adicional para los dos, ya que ninguno de nosotros quiere irse a casa como perdedor. Lo haremos vibrar y rodar, y esto es para todos los gitanos y para todos en el Reino Unido ".