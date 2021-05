Pedro Sola se disculpa tras críticas por insultar a Camila Sodi

Esta vez, Pedro Sola utilizó su cuenta de Twitter para disculparse con el público, pues ayer en Ventaneando tuvo un exabrupto cuando hablaba de Camila Sodi.

Sola y el resto de sus compañeros criticaron la actitud que tuvo la actriz con la periodista Linet Puente, quien cuestionó la cuestionó sobre su participación en la serie de Luis Miguel, y de que era una de "las mejores pagadas".

Al parecer, este comentario no le pareció para nada a Camila, quien al final de la entrevista con Linet expresó, según palabras de la periodista, que era una mujer "muy pesada".

Los conductores de Ventaneando coincidieron con que no es la primera vez que Camila Sodi tiene choques con la prensa, pues comúnmente no le gustan las preguntas que los medios le realizan.

Durante el intercambio de comentarios, Pedro Sola calificó a Sodi como una "imbécil" por no poder responder el cuestionamiento que le realizó Linet Puente.

Pedrito, como le llaman cariñosamente los fans, reconoció esta mañana que no debió expresarse de esta manera, sin mencionar que se refería a Camila Sodi.

"Ayer en @VentaneandoUno tuve un exabrupto al tenor de la discusión que se llevaba a cabo y dije una palabrota de lo cual me arrepiento y me disculpo de verdad, no es mi costumbre insultar a nadie. Lo siento mucho", se lee en su mensaje.

Y aunque muchos descalificaron la forma en la que se expresó el conductor, otros le dieron la razón, pues respondió, dicen, "con la misma moneda".

Y aunque muchos descalificaron la forma en la que se expresó el conductor, otros le dieron la razón, pues respondió, dicen, "con la misma moneda".

Camila Sodi protagoniza la película de terror El exorcismo de Carmen Farías, donde le da vida a una periodista, que tras la muerte de su madre, recibe las llaves de casa de su abuela y se va a vivir allí con su esposo.

"Me divertí mucho, me asusté en la vida real porque tiene una energía específica, hacer un proyecto de terror tiene una energía diferente", dijo en entrevista.

