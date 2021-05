'México es un país supersticioso', dice Juan Pablo Castañeda

"México es un país supersticioso", asegura el actor Juan Pablo Castañeda, y es por eso que confía en el éxito de la película El exorcismo de Carmen Farías, que ya se encuentra en los cines de la Comarca Lagunera.

"En este país nos gusta lo desconocido, México es un país supersticioso. Muchas personas usan amuletos; es por eso que considero que esta cinta encaja muy bien en nuestra sociedad", comentó en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

El actor de la serie Los Romanov (Netflix) charló acerca de dicho largometraje, el cual tras varios meses de expectativa por la pandemia de COVID-19 por fin logró estrenarse, y con la consigna de seguir atrayendo cinéfilos a las salas.

"Me siento contento porque después de un año complicado por la contingencia que originó diversos retrasos por fin ve la luz El exorcismo de Carmen Farías. Esperamos que la gente se dé su vuelta al cine, es justo y necesario que los cines reactiven su economía, además la experiencia de ver una cinta en las salas siempre será muy diferente a ver algo en casa".

Castañeda externó que el largometraje dirigido por Rodrigo Fiallega muestra la historia de "Carmen" (Sodi), una periodista que descubre que heredó la casa de su abuela, donde habitan secretos y mucha maldad.

"Como dice el título, hay un exorcismo. Yo hago el personaje de "Julián", esposo de "Carmen"; en el hogar de su abuelita encuentra unas cintas VHS con contenido bastante tenebroso que tiene que ver con exorcismos hechos en esa casa, donde están muchos demonios que seguramente los mantendrán al borde de sus asientos", contó.

Castañeda se mostró contento por que el cine mexicano le esté apostando en fechas recientes el género del terror, ya que se había enfocado en cintas de comedia y de romance en cuanto al cine comercial se refiere.

"Para que crezca nuestra industria y se genere una diversidad de géneros en el cine es importante apostarles a diferentes películas y esta es una oportunidad para eso. Es muy importante para nuestra industria que se hagan cintas de diversos temas".

Cuando se realiza un largometraje de horror, es común que los actores o los equipos de producción cuenten anécdotas extrañas sucedidas en el rodaje; el caso de El exorcismo de Carmen Farías no ha sido la excepción, según relató el artista.

"La casa donde filmamos es una casa muy antigua. La casa por sí sola es un personaje que envuelve misterios. Se siente una energía muy tensa ahí. De repente la madera tronaba e incluso alguien dijo que le jalaron la camisa y no supo quién fue o cómo sucedió".

Durante la entrevista, efectuada vía telefónica desde su casa, Juan Pablo dijo que los temas sobrenaturales no le son indiferentes.

"Soy un poco escéptico, creo que hay energías extrañas y cada quien les pone la cara que quiere o les da diferentes explicaciones", reveló.

Por otro lado, Juan Pablo Castañeda comentó que se siente afortunado de siempre estar ocupado, ya que no ha parado de trabajar en los últimos años.

"Me gusta escoger proyectos que me hagan crecer como actor. He tenido la oportunidad de hacer muchas cosas en mi vida y de expandirme en otras áreas".

Castañeda ha llegado lejos en el terreno profesional, tan es así que forma parte del elenco de la serie , dirigida por Matthew Weiner.

"Fue una gran experiencia. Trabajar con Weiner fue formidable. Participé en un capítulo que consideré muy poético. Trabajar con ese equipo fue muy profesional".