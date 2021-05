Lerdo destinaría hasta 500 mil pesos al mes en saldar crédito

De recibir el apoyo del Congreso del Estado para solicitar un préstamo bancario, el Municipio pagaría de 400 a 500 mil pesos mensuales para saldarlo, según las estimaciones de la tesorería municipal, lo que se descontaría directamente de las participaciones que recibe el Ayuntamiento. Cuando inició la actual administración, el Municipio cargaba con tres créditos, uno de ellos desde hace 20 años.

"Hacerlo de esta manera no nos afectaría mucho en lo que es el gasto normal correspondiente a la operatividad porque ya sería un gasto fijo y está dentro del presupuesto y nos quitaremos un gran problema de muchos años que ha sido el adeudo con los extrabajadores que cada día sigue creciendo", declaró el tesorero Ricardo Olivares Porras. No obstante, el funcionario advirtió que también existe la posibilidad de que no se autorice este préstamo, para lo cual el Ayuntamiento también tiene que estar preparado.

En la administración municipal anterior se había solicitado un préstamo de 100 millones de pesos que no fue autorizado por el Congreso local con el argumento de que no sería destinado a obra pública sino a gasto corriente, que en este caso es el laudo laboral pues se pagarán salarios caídos.

Debido a ello, si no se autoriza el préstamo, el Ayuntamiento se sujetará a lo que se estableció en el presupuesto de egresos del 2021 donde en un apartado se establecieron 6 millones de pesos para realizar pagos de 500 mil pesos mensuales divididos entre los 55 extrabajadores y estarlos depositando mediante cheques en el Tribunal ya con el dictamen y otros documentos que prueben que el Ayuntamiento no puede pagar todo lo que se debe en una sola exhibición sin un préstamo bancario de por medio.

El Municipio ha solicitado al Congreso del Estado su aval para obtener un crédito bancario por 144 millones de pesos a pagar en 30 años, no obstante será un tema que habrá de analizarse por los diputados en la Comisión de Hacienda.