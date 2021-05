La Liga Premier permitirá aficionados en últimas jornadas

Los aficionados podrán volver con capacidad reducida desde el 17 de mayo, algo sujeto a que el gobierno británico levante las restricciones del confinamiento en la fecha prevista. La liga inglesa ha reprogramado su calendario para asegurar que cada uno de los 20 clubes disputen un partido frente a sus hinchas.

The #PL has today confirmed that the final two Matchweeks of the 2020/21 season will be limited to home fans, subject to the Government easing lockdown restrictions in the United Kingdom

Full statement https://t.co/Yq7U3ECUzP pic.twitter.com/633ArXguI9