Piden a Gobierno de Coahuila unirse a IP en proyecto del Metrobús Laguna

El Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP) consideró que el Gobierno del Estado de Coahuila debe sumar esfuerzos con el sector empresarial para echar a andar el proyecto del Metrobús, pues advirtió que las obras ya presentan un deterioro por la falta de uso.

José Luis Hotema de Santiago, presidente del CLIP, señaló que, en el marco de los cinco años que cumple el inicio de los trabajos del Metrobús en Torreón, es necesario buscar alternativas para que la infraestructura comience a ser aprovechada, pues en la actualidad solamente se deteriora día a día.

"Debemos darle un fin a esto en lo que termina de arrancar el Metrobús, aprovechar el tema del sector turismo, la ruta que se hizo, generar camiones panorámicos, turísticos, que aprovechen la ruta, y darle un uso, que empiece a haber algún servicio y las estaciones que sirvan para colocar anuncios, para el municipio, para el estado, se trata de aprovechar las instalaciones, que al no ser utilizadas solo se están deteriorando", expresó.

TAMBIÉN LEE: Buscará Canacintra explicación por Metrobús Laguna

Indicó que se requiere mayor información sobre los retrasos que se han generado en la construcción del sistema de transporte en la región, ya que se presume que pudiera ser por la falta de recursos económicos, pues desde hace varios meses no se observa que se avance en las obras. "Si es por falta de recursos, se puede sentar el Estado con la Iniciativa Privada para ver, de manera conjunta, cómo solicitamos mayor apoyo a la Federación o cómo el Municipio y el Estado pueden trabajar para que estas obras avancen", dijo el presidente del CLIP.

VER MÁS: Transportistas, a la espera del Metrobús Laguna

Hotema dijo que este tema se ha tratado ya incluso con algunos de los aspirantes al Gobierno municipal de Torreón.

Como se informó en este medio, la Secretaría de Infraestructura de Coahuila, a cargo de Miguel Algara, informó que de nueva cuenta se solicitó una prórroga a Banobras para entregar la obra del Metrobús Laguna a cinco años de que arrancaron los trabajos en Torreón.

Algara dijo que se hizo la extensión formal de entrega de obra por un plazo de seis meses más, lo que podría ser en diciembre de 2021 o enero de 2022, hasta entonces estarían las unidades circulando por la ruta troncal del Metrobús. Lo atribuyó a la baja en el aforo por la falta de clases presenciales.

La Canacintra informó ayer que buscarán una explicación respecto al porqué de este nuevo retraso en la entrega de la obra, pues ven urgente que se termine.

DESCARTA RETRASOS EN OTRAS OBRAS

El secretario de Infraestructura de Coahuila, Miguel Algara, declaró que al margen de la obra del proyecto Metrobús Laguna no se cuenta con obras que lleven retrasos destacados en sus procesos de entrega y que puedan suponer riesgos claros de incumplimiento.

Indicó que se trabaja para cumplir con los plazos correspondientes en cada uno de los proyectos programados desde antes de su arribo a la oficina estatal, aunque sí han registrado contratiempos en el arribo de materiales principalmente.

"Tenemos obras en el estado que, ya sea por cuestión de trabajos, de algunos materiales que no han llegado a la región, por ejemplo, la semana pasada nos acaba de llegar aquí (Parque Ecológico Cerro de las Noas) todo lo que es iluminación, nos llegaron todas las lámparas, los bolardos, las lámparas de escalera y así en algunas obras tenemos algunos retrasos de materiales que ya han estado llegando", explicó.

El funcionario dijo que los motivos de los retrasos en el arribo de los materiales son normales y se presentan en todas las obras públicas o privadas.

"Los retrasos son normales en todas las obras, no es por falta de recursos, es más bien por la pandemia, en la pandemia nos han cerrado… Tenemos, por ejemplo, obras de drenaje en los cuales, por la pandemia, los insumos con los que se fabrica la tubería no han llegado, no tienen materiales y entonces tenemos esperas a veces de hasta tres meses".

Respecto a los pendientes para la Comarca Lagunera recordó que existe el proyecto del distribuidor vial de Cuatro Caminos, proyecto que ya se está elaborando y que podría iniciar de forma oficial en el segundo semestre de este mismo año y de acuerdo a lo que se ha establecido por el propio gobernador en meses anteriores. (Por Roberto Iturriaga)