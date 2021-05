Piden apoyo a laguneros para trasplante de Áxel

Áxel Iván Rocha Marrero tiene 11 años de edad y lleva casi tres años de su vida luchando contra una enfermedad rara llamada Kikuchi-Fujimoto, poco frecuente, que suele aparecer en adultos jóvenes y que se caracteriza por la aparición de adenopatías dolorosas en el cuello y fiebre.

Guadalupe Marrero, originaria de Gómez Palacio dice que en julio de 2018 se detectó dicho padecimiento extraño al pequeño. Posteriormente, entró en tratamiento en infectología pediátrica para adenopatías en estudio pero luego presentó progresión a nivel pulmonar. Su evolución en general era muy inestable, cuenta su madre. "Como a los seis, siete meses, el niño empezó a presentar inflamación en la cadena ganglionar del lado izquierdo pero a nivel interno, lo que le provocó una neumonía. Lo internamos en el ISSSTE y ahí estuvimos con él como un mes. Los doctores estaban muy extrañados porque dentro de ese mes tenía la misma reacción con los medicamentos y como era un padecimiento desconocido pues lo vieron muchos doctores, lo vio el epidemiólogo, el infectólogo, medicina interna, oncología, el neumólogo y realmente no encontraban una explicación certera", dijo.

Una vez que Áxel fue estabilizado médicamente fue trasladado al Centro de Hospitalización de Altos Estudios en Monterrey. El niño recibió 12 quimioterapias a partir de 2019 y dado que no había una evolución, le volvieron a hacer estudios. El 23 de diciembre de ese año, los médicos le dieron una nueva noticia a la familia de Áxel. El menor había desarrollado Linfoma de Hodgkin con esclerosis nodular por lo que comenzó con un tratamiento más agresivo hasta marzo de 2020 pues debido a que comenzó la pandemia por el COVID-19, esa unidad médica de alta especialidad de Monterrey se reconvirtió para atender a enfermos con SARS-CoV-2. "Y nos mandaron a otro hospital pues que no tenía los insumos ni los medicamentos ni las condiciones para que al niño lo trataran adecuadamente, eso, aunado a que algunos de los doctores que nos atendían se contagiaron de COVID-19. Él ya no pudo recibir el tratamiento adecuado que estaba recibiendo cada dos meses, esto le provocó al niño que tuviera una recaída, ya con el diagnóstico de cáncer", explicó Guadalupe.

Después, la familia de Áxel lo trasladó a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) número 71 del IMSS en Torreón donde inició con otro tratamiento de quimioterapia y radioterapia.

Hasta la fecha, el niño está en remisión y las células malignas están inactivas. La médula de Áxel no ha sido afectada por lo que puede ser candidato a un trasplante autónomo del mismo con el fin de mejorar su calidad de vida. Este procedimiento en el medio privado tiene un costo de un millón de pesos pero con ayuda de instituciones de beneficencia cuesta 250 mil pesos.

Por esta razón, la señora Guadalupe pide la solidaridad de los laguneros para apoyar económicamente a su hijo y lograr que se pueda llevar a cabo el trasplante en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Las personas interesadas en ayudar al pequeño pueden hacer algún depósito a la siguiente cuenta bancaria de Banamex 5256 7822 9196 2697. Para mayor información pueden comunicarse al teléfono 871-141-6591 con la señora Lupita Marrero.