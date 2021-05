Tom Hiddleston llega antes de lo esperado

"Loki", la serie protagonizada por el actor Tom Hiddleston, quien encarna al hermano de "Thor", está más cerca de lo que muchos creían dada la reciente revelación de Disney Plus.

El personaje más maquiavélico (y uno de los favoritos del fandom) del universo de Marvel tendrá su propia serie, anunciada en septiembre del año 2019. Aunque muchos fanáticos esperaban su propia película, "la casa del ratón" optó por la estrategia más popular el día de hoy.

De acuerdo con el reporte de Variety, la serie "Loki", proyecto de Marvel Studios liderado por Disney Plus, se estrenará el próximo 9 de junio en la plataforma. Esto llega posterior al éxito de "Wanda Vision" y "The Falcon and the Winter Soldier".

Uno de los temas que mantienen a los fans atentos es la posibilidad de que estas series sean un proyecto seriado. Nate Moore, vicepresidente de producción y desarrollo de Marvel Studios, habló sobre ello argumentando: "El que me viene a la mente, y que probablemente no sea un secreto, es Loki. Hay muchas historias que son realmente irreverentes, inteligentes y geniales, pero que también se prestar a múltiples temporadas de una manera en la que no es una sola".

¿QUÉ SE SABE?

Hasta el momento, según las primeras imágenes filtradas y un primer tráiler, se revela que el dios tiene planes, y no necesariamente son positivos para los demás. Incluso se puede observar la aparición de un nuevo personaje de Asgard, sin revelar exactamente quién es.

En el tráiler oficial se puede ver la llegada de "Loki" al TVA, además de ser posible visualizar a "Mobius", uno de los personajes clave de la historia, dado que parece ser enemigo del protagonista, o quien lo obliga a formar parte de su agencia luego de sus eventos ocurridos en Avengers: Endgame, lo que apunta a que "Loki" es el único que puede corregir la línea del tiempo que rompió cuando tomó el Tesseract.

¿CUÁL ES LA HISTORIA DETRÁS DE 'LOKI'?

La serie que traerá de regreso Tom Hiddleston contará la historia de cómo "Loki" se encuentra listo para sembrar el caos como consecuencia de su viaje en el tiempo en la película Avengers: Endgame, luego de haber escapado de los agentes de SHIELD, creando una realidad alterna.

Como todos los fanáticos saben, "Loki" murió al principio de Avengers: Infinity War, dado que (en un gesto dramático) el dios sacrificó su vida para salvar la de su hermano "Thor", dándole oportunidad al mundo de sobrevivir a lo que estaba por llegar.

Esta pérdida fue una de las más grandes en Infinity War, sin embargo, luego del anuncio de esta serie, hizo que muchos seguidores de Marvel manifestaran su inconformidad con el tema, dado que las cosas no quedaron claras.

Las "teorías" de los fanáticos apuntan a que el dios logró engañar a todos en Infinity War, apuntando a que es muy probable que esté vivo y escondido en algún lugar alejado. Y, aunque el productor Kevin Feige habría dicho que las muertes en dicha película serían permanentes, el regreso de "Loki" a la pantalla apunta a que este pudo encontrar la forma de burlar a "Thanos".