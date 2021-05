Vacunados podrían llenar estadios de Nueva York

Ambos equipos anunciaron que darán boletos gratis junto con vacunas.

El gobernador de Nueva York Andrew Cuomo hizo el anuncio sobre el aumento de la afluencia ayer en conferencia de prensa junto al presidente de los Yanquis Randy Levine y su colega de los Mets Sandy Alderson.

Statement from the New York Yankees: pic.twitter.com/LWwAGMWIFE

"Teóricamente si tienes el 100% de vacunación, podrías llenar el estadio al 100% con gente vacunada", dijo Cuomo. "Las personas sin vacuna, aún tendrán que mantener los dos metros de distancia".

Los equipos ofrecerán la vacuna de una sola dosis de la farmacéutica Johnson & Johnson en los estadios y la persona que se inmunice recibirá un boleto gratis.

"Si podemos alentar a más gente a que se vacune dando boletos gratis de los Yanquis, estamos dentro", indicó el equipo en un comunicado.

