Jens Lehmann pierde trabajo por mensaje racista

Dennis Aogo publicó imágenes de los mensajes que Lehmann le envió por WhatsApp preguntándole si Aogo era "realmente era la persona de cuota de raza negra". Aogo, exjugador alemán, trabajaba como presentador en Sky durante la transmisión del martes de la semifinal de la Liga de Campeones entre el Manchester City y el Paris Saint-Germain.

"WOW, ¿es en serio?", escribió Aogo en Instagram. "Este mensaje probablemente no era para mi".

A través de Twitter, Lehmann se disculpó con Aogo por "la impresión" que dio su mensaje. Agregó que Aogo es un "conocedor" en su trabajo como analista de televisión y explicó que quiso referirse a las cifras de teleaudiencias.

Lehmann también ha sido analista de Sky, pero ya no estará en la cobertura de partidos, indicó ayer el vicepresidente ejecutivo de deportes de Sky Alemania Charly Classen.

In einer privaten Nachricht von meinem Handy an Dennis Aogo ist ein Eindruck entstanden für den ich mich im Gespräch mit Dennis entschuldigt habe. Als ehemaliger Nationalspieler ist er sehr fachkundig und hat eine tolle Präsenz und bringt bei Sky Quote.