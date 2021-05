Separan de su cargo a regidor de Lerdo; vinculado a proceso por el delito de acoso sexual

El alcalde de Lerdo, Homero Martínez Cabrera, confirmó que el regidor de Morena, Héctor "N", fue separado de su cargo. "Ayer nos notificaron de parte de los juzgados donde se llevó el caso del regidor Héctor, donde es un tema de solidarizarnos con la señorita Lorena (...) Se le destituye del cargo y no se puede acercar a la víctima derivado de que ella trabaja aquí en presidencia municipal", declaró.

Luego de varios meses del proceso, ayer el coordinador de la fracción de regidores de Morena en Lerdo, Héctor "N", fue vinculado a proceso por el delito de acoso sexual, para lo cual se le aplicó una multa y deberá cumplir con el resto del juicio penal en el Juzgado Tercero del Poder Judicial en Gómez Palacio, además de quedar separado del cargo como edil.

Al regidor lerdense se le impusieron medidas cautelares como sanción económica, restricciones para no acercarse a la víctima, no salir de la región ni el país y presentarse de manera quincenal ante la coordinación de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. De esta manera quedó suspendido del cargo desde el pasado 29 abril, a fin de enfrentar este proceso penal.

Al respecto, el alcalde de Lerdo informó que en la próxima sesión de Cabildo ya no asistirá el regidor debido a que ya fue notificado "La próxima semana estaremos en condiciones de que se incorpore el regidor suplente. Es una orden del juez federal que estaremos acatando, si no, estaríamos siendo omisos a dicha resolución y en ese sentido estamos haciendo lo conducente. La separación del cargo es en tanto él siga su proceso penal", explicó y añadió que espera que posteriormente pueda reincorporarse a sus labores, no sin antes recriminar las contradicciones que encuentra en el partido Morena y sus representantes.

Por su parte, el regidor declaró que esta situación le afecta en lo personal, sobre todo en lo familiar, mientras que aseguró tener todo el apoyo en Morena. También enfatizó que se trata de un ataque con fines políticos para impedirle que fuese candidato de su partido. Insistió en que no hay elementos probatorios suficientes para que le sean aplicadas medidas cautelares "pero tengo confianza que en tres meses estaré libre de culpa y pena".

Fue en noviembre del 2020 cuando una asistente de una regidora del mismo partido de Morena presentó una denuncia por presunto acoso sexual en contra del representante popular.

La denuncia se presentó por probable responsabilidad de los delitos de hostigamiento sexual, acoso sexual y discriminación, entre otros previstos y sancionados en los numerales 182, 182 bis, 306 y 306 bis del Código Penal del Estado de Durango. La afectada presentó denuncia el pasado 18 de noviembre ante el Ministerio Público de la Vicefiscalía zona 1 Laguna.