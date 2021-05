Janelly Farías del América es la 'Mexican Rapinoe' y Megan lo aprueba

“Eres la Megan Rapinoe mexicana, solo pinta tu cabello. Ustedes los liberales me enferman”, escribió el usuario en Twitter.

Ante tal hecho, Farías respondió: “Cuando alguien trata de ofenderte pero lo percibes como el mayor de los cumplidos”, en el comentario etiquetó a la jugadora estadounidense y se cambió el nombre en su cuenta como “Mexican Rapinoe”.

“Megan Rapinoe mexicana honestamente suena suena muy divertido”, comentó la campeona del mundo en 2019 con el equipo de EUA.

Learn from the best https://t.co/7CtdJZ5dLq

En otro comentario, dijo que ahora tendrá que cambiarse el nombre por “American Rapinoe”.

Gon have to change mine to American Rapinoe now. Seems only right https://t.co/MBXeT5BSwK