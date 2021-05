Adele se muestra al natural para celebrar sus 33 años

Sonriente, disfrutando de la playa y sin maquillaje, Adele reapareció en redes sociales luego de varios meses de ausencia, y lo hizo con motivo de su cumpleaños.

La cantante británica, está celebrando hoy sus 33 años de edad, y uno de los aspectos de los que es inevitable hablar es el trabajo que ha hecho para cambiar su apariencia física, con la cual ha motivado y enamorado aún más a su público.

Autora e intérprete de grandes éxitos como Someone like you, Rolling in the Deep y Hello, compartió tres fotografías escribiendo “Thirty Free”, recibiendo cientos de mensajes de sus fanáticos y miles de “me gusta”.

En los últimos años, Adele ha dado un gran giro a su vida, sobre todo en lo personal, pues el pasado mes de marzo, firmó al fin los papeles de divorcio tras dos años de haberse separado de su expareja, Simon Konecki, fundador de una marca ecológica de agua embotellada, Life Water.

Sin embargo, ante la ausencia de un material discográfico reciente, desde su aparición en el cumpleaños del rapero Drake, en octubre del 2019, su nueva figura la ha convertido en tema tendencia en las últimas ocasiones, ya que ha perdido bastante peso luego de dedicarse a cuidar su alimentación y practicar pilates.