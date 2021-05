¿Por qué en EUA realizan fiestas mexicanas este cinco de mayo?

Si bien una de las principales razones por las que festejan, es que erróneamente muchos estadounidenses piensan que hoy es el Día de la Independencia de México, sin embargo, es la Batalla de Puebla lo que se conmemora.

El portal de viveUSA, enlistó cinco razones por las que en EUA asocian esta fecha con los mexicanos y aquí te las compartimos:

Razones Históricas

Se dice que cinco años después de la Batalla de Puebla, un grupo de mexicanos celebró por primera vez este día en Texas, en los cuales se realizaron cánticos y se recitaron poesías en honor a las hazañas de Ignacio Zaragoza.

Zaragoza nació en Texas

El 24 de marzo de 1829 nació el general Ignacio Zaragoza en la comunidad de Bahía de Espíritu Santo, entre el estado de Coahuila y Texas, territorio que se convirtió en lo que hoy es Goliad. En EUA hay más de 33 millones de personas con raíces mexicanas y Zaragoza es un símbolo de identidad mexicana y estadounidense, y el 5 de mayo se prestó para ser una celebración de la herencia mexicana en Estados Unidos.

Celebraciones en consulados

En 1930, según señala la UNAM, el consulado mexicano en Los Ángeles, realizó una celebración de esta fecha, lo cual le dio carácter oficial y unió a los mexicanos que ya vivían allí y a los nuevos migrantes que iban llegando a EUA. Posteriormente, la celebración se replicó en otros consulados y George Bush fue el primer presidente en festejar el 5 de mayo en la residencia presidencial.

On 5 de Mayo, the United States of America and Mexico celebrate the anniversary of the 1862 Mexican victory over the invading French army in the Battle of Puebla. This is a festive holiday recognizing the beautiful Mexican culture and it’s heritage. #5deMayo #CincoDeMayo pic.twitter.com/4aEYgeAC3b