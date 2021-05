'No tuve nada que ver', señala AMLO sobre desafuero a Cabeza de Vaca

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que aunque sus adversarios piensen que él dio la orden para quitarle el fuero al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca (PAN), no tuvo nada ver, porque es un asunto de la Fiscalía General de la República (FGR).

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que no tenía información sobre una posible orden de aprehensión o alerta migratoria contra el mandatario panista.

"No tengo información, eso lo hace por lo general la FGR… Es que no estoy muy metido en el caso, muy enterado, aunque los adversarios estén pensando que yo soy el que di la orden, que de aquí salió la consigna y aquí se está decidiendo todo sobre este asunto, les puedo decir en honor a la verdad que no tuve nada que ver, nada absolutamente, es un asunto de la Fiscalía que pidió su desafuero por encontrarlo responsable de presuntos delitos".

El titular del Ejecutivo aseguró que él no se dedica a fabricar delitos, porque no es su fuerte la venganza, "nada más que el león piensa que todos son peludos".

El presidente López Obrador reiteró que el proceso contra el gobernador de Tamaulipas será definido por la SCJN, porque el Congreso de ese estado presentó una controversia constitucional luego de que la Cámara de Diputados le retiró el fuero.