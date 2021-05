Contrastan filas de vacunación a docentes en Durango

Desde el 15 de febrero que inició la aplicación de la primera vacuna contra el COVID-19 en el estado, se habían realizado jornadas de trabajo sin ningún problema, en orden y de forma ágil, hasta que llegó la aplicación al sector educativo y en el campo Militar 5 de Mayo se generó un caos por falta de organización.

Aunque en las instalaciones de la feria la fila de maestros avanzaba de forma constante, con una espera de entre 50 y 90 minutos, en el campo militar 5 de Mayo era una situación contrastan.

Los encargados de la logística de acceso, que se trataba de trabajadores de la Secretaría de Educación del Estado, en vez de mantener una fila única, a las 11 del día empezaron a formar tres hileras.

La primera estaba integrada por los maestros que su apellido iniciaba con la letra "A" y que estaban formados desde las siete de la mañana, la segunda con los de la letra "B" y la tercera con la letra "C".

Las dos últimas filas con docentes que apenas estaban llegando al campo militar pero ya los estaban dejando entrar a vacunarse.

La justificación para aperturar dos filas más era que ya se había cubierto el horario para los de la letra "A" y a partir de las 11 del día les tocaba a los de la letra "B" y "C".

"No vamos a permitir que empiecen a meter a los de la letra "B" si no han terminado con la letra A", gritaban maestros a los encargados de la logística.

Angélica Alvarado, maestra de Secundaria exigió a los encargados de la logística que respetaran la fila única, que no había caso hacer tres filas y que los maestros de la letra "A" no permitirían avanzar la fila de los maestros de las letras "B" y "C".

Los militares y elementos de la Guardia Nacional se retiraron del lugar, debido a que la logística de la fila estaba a cargo de la Secretaría de Educación.

"Nosotros solo nos encargamos de trasladar a los que siguen y los que siguen, que lo definan ellos, no nosotros", les gritó el militar a sus compañeros y los llevó al interior del campo militar y cerraron el barandal para que solo pasaran por una pequeña puerta los que entrarían a vacunarse.

Aurelio Rosales Saraco, director de Educación Básica de la SEED, quiso poner orden, pero insistió en las tres filas por lo que los docentes de la letra "A" no se lo permitieron y cuando intentaron meter a los de la letra "B" y "C", los de la letra "A" se metían a fuerza sin que nadie se lo impidiera.

Mientras tanto las enormes filas se mantenían y los docentes duraron al menos dos horas bajo el sol, antes de ingresar al campo militar 5 de Mayo.

Así se desarrolló este primer día de vacunación en el campo militar, mientras que en la Fenadu sólo con fila única, sin importar el horario y letra del primer apellido, la vacunación avanzaba muy rápido.

Laura Cruz es maestra de secundaria, ella llegó a la Fenadu a las 10 de la mañana y de inmediato se fue a hacer fila junto con su esposo, que también es maestro.

Para las 11 con 40 minutos de la mañana ya estaba saliendo de las instalaciones de la Fenadu, por lo que le destinaron una hora con 40 minutos a su vacunación.