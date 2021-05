Vigilan a productores de melón y sandía

Para que se mantenga el precio del melón y sandía, una comisión de personal del área de Desarrollo Rural del Estado y del Municipio, mantienen la vigilancia a fin de evitar que los intermediarios de aprovechen de los productores.

Incluso se tiene la presencia de la Policía a Municipal y de la Policía Civil Coahuila, quienes realizan recorridos de vigilancia.

Para organizar a los campesinos se creó un grupo de WhatsApp, que lo integran al menos 100 personas, además de que se tiene contacto con la Secretaria de Económica a nivel federal para monitorear los precios en los supermercados o mercados de abasto, en las ciudades del país donde se "mueve" el melón de Matamoros y Viesca y en base a ello establecer el precio de salida.

Durante una buena parte de la jornada, permanece en el lugar funcionarios de la Dirección de Desarrollo Rural, en el Municipio, así como de la Secretaria de Desarrollo Rural en el Estado y según se explicó que al aplicar esa estrategia el precio generalmente se define en alrededor de un 40 por ciento a como se cotiza el kilogramo en los puntos de venta del país, por lo que en los últimos días tres o cuatro días el precio de ha mantenido de 7 a 8 pesos por kilogramo.

Dieron a conocer que la vigilancia en el área conocida como "Las Meloneras" se implementó desde el domingo, ya que durante dos días de la semana pasada la cotización del producto se "desplomó" al llegar a 3.50 a 4 pesos kilogramo, lo que originó el descontento de los campesinos y en el que incluso derivó en el cierre temporal de un empaque, por parte de las autoridades.

Y es que como en años anteriores los "coyotes" quisieron aprovecharse, ya que en cada cosecha presionaban con no comprarles a los campesinos sus cosechas si no aceptaban los precios que ellos fijaban y como no estaban organizados pues no tenían otras alternativas, así que entregaban la fruta a cambio de muy poco dinero, incluso sin recuperar el menos la inversión para sembrar las tierras.

Los funcionarios manifestaron que el año anterior aplicaron la misma estrategia, la cual les funcionó, pero destacaron que en está ocasión se pudo organizar más a los productores y al mantener el precio en al menos 7 pesos, ya les genera un buen margen de ganancia.

Incluso resaltaron que también apoyaron organizar a los campesinos de Tlahualilo y otras localidades de Durango, ya que las cosechas se "empalman" por algunos meses con San Pedro, Matamoros y Viesca y los intermediarios migraban hacía allá, pero también los orillaban a "malbaratar" la fruta y eso repercutía negativamente en los municipios del lado de Coahuila.